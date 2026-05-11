Grande orgoglio e viva soddisfazione per il Liceo Durano, i cui studenti si sono distinti in prestigiosi concorsi musicali internazionali, ottenendo risultati di altissimo livello grazie al talento, alla dedizione e alla passione che li accompagnano nel loro percorso artistico e formativo.

Al prestigioso Concorso Musicale Internazionale “Erik Satie”, sono stati assegnati importanti riconoscimenti ai nostri giovani musicisti:

Primo Premio per Maristella Ricagni, classe 3M, alunna della Prof.ssa Emma Chirilli, che si è distinta per sensibilità interpretativa e preparazione musicale.

Primo Premio anche per Samuele Camassa, classe 3M, seguito dal Prof. Gaetano Leone, che ha saputo esprimere tecnica e maturità artistica di grande rilievo.

Ancora un Primo Premio per Nicolas Camassa, classe 4M, alunno della Prof.ssa Giulia Camardella, protagonista di una brillante esibizione particolarmente apprezzata dalla commissione giudicatrice.

Per l’esecuzione di flauto si sono distinti gli alunni della Prof.ssa Rita Guarino: Alessia Altavilla, classe 2 M ha vinto il 2 premio, Raffaele Stano, sempre 2 M ha vinto il 3 premio e Andrea Fonseca, classe 4M ha vinto il 2 premio.

Si aggiunge inoltre il prestigioso risultato ottenuto da Sara Penta, classe 4M, alunna della Prof.ssa Emma Chirilli, che ha conquistato il Primo Premio a Francavilla Fontana, nell’ambito del Concorso Musicale Internazionale giunto alla sua XVII edizione, confermando ancora una volta l’eccellenza e la qualità del percorso musicale dei nostri studenti.

Infine, ma non per importanza, il meritatissimo risultato di Giuseppe Tamborrino, classe 5 M, alunno del Prof Colantonio che si è aggiudicato un altro Primo Premio a IX Concorso Internazionale di Musica “Gustav Mahler”.

Questi importanti traguardi rappresentano il frutto di costanza, studio e passione, ma anche dell’attento lavoro svolto dai docenti che accompagnano quotidianamente i ragazzi nella artistica e personale.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica, Carmen Taurino, insieme a tutto il corpo docente, per gli straordinari risultati conseguiti dagli studenti, che contribuiscono a dare lustro e prestigio all’intera comunità scolastica.

Il Liceo si congratula con tutti gli studenti premiati e augura loro di continuare a coltivare il proprio talento con entusiasmo e determinazione, raggiungendo nuovi e brillanti successi nel cammino artistico e umano.

Ad maiora, semper.