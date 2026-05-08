Il Comune di Brindisi ha pubblicato l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di partner per la candidatura della città, in qualità di capofila, alla quarta Call for Proposals della European Urban Initiative – Innovative Actions (EUI-IA).

L’iniziativa europea sostiene progetti innovativi e sperimentali per lo sviluppo urbano sostenibile e la transizione energetica, con l’obiettivo di promuovere soluzioni trasferibili e replicabili a livello europeo.

La candidatura del Comune di Brindisi intende sviluppare un progetto volto ad accompagnare il territorio nei processi di transizione industriale ed energetica attraverso un modello di governance partecipata, percorsi di formazione e reskilling professionale e la creazione di un ecosistema urbano dedicato ai talenti della transizione.

Attraverso l’Avviso, il Comune intende selezionare soggetti qualificati da coinvolgere nella co-progettazione della candidatura e, in caso di approvazione del progetto, nella successiva fase di attuazione.

Possono partecipare operatori economici, fondazioni, associazioni, cooperative, imprese sociali, università e centri di ricerca dotati di personalità giuridica e con competenze nei seguenti ambiti strategici:

• governance partecipativa e sviluppo locale;

• transizione energetica e politiche del lavoro;

• innovazione sociale;

• tecnologie digitali e gestione dei dati;

• project management europeo;

• comunicazione e storytelling.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it entro le ore 23:59 del 18 maggio 2026, secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico. Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente.

L’Avviso completo e gli allegati sono disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi e Avvisi del sito istituzionale del Comune di Brindisi.