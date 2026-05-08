In seguito ad una riunione tecnica di coordinamento tenutasi in Prefettura il 26 febbraio scorso durante la quale erano emerse alcune criticità legate al comportamento assunto da giovani e giovanissimi utenti della Società Trasporti Pubblici di Brindisi, il Questore, con la collaborazione dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha disposto il rafforzamento di una serie di servizi di controllo del territorio a tutela dei diritti dei cittadini che utilizzano i mezzi pubblici e degli autisti degli autobus.

In tale contesto sono maturati i fatti verificatisi nel pomeriggio del 4 maggio scorso, quando, le Volanti della Polizia di Stato della Questura di Brindisi sono intervenute su richiesta di un autista degli autobus della STP che, avvedutosi della presenza a bordo di un gruppetto di giovani che fumavano incuranti del disagio provocato agli altri passeggeri, li ha invitati a spegnere le sigarette.

L’intervento dell’autista del bus ha provocato le invettive dei giovani tra cui due ragazzi originari del nord africa ormai da tempo in Italia e una ragazza minorenne, che con il loro comportamento fortemente aggressivo hanno causato un malore allo stesso autista che ha dovuto fare ricorso alle cure del 118.

L’immediato intervento della pattuglia della Polizia di Stato ha evitato che la situazione degenerasse riuscendo ad arginare il forte disagio provocato dall’interruzione della corsa dell’autobus.

I tre giovani sono stati denunciati in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e sono al vaglio eventuali sanzioni amministrative previste per quanto accaduto a bordo del bus nonchè l’eventuale adozione di misure di prevenzione da parte del Questore.

Dopo le formalità di rito la giovane minorenne è stata affidata alla madre; uno dei due giovani, risultato irregolare sul territorio nazionale è stato collocato presso un Centro di permanenza per Rimpatri.

8 maggio 2026