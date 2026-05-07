TEZENIS VERONA-VALTUR BRINDISI: 80-78 (14-21, 34-39, 57-58, 80-78)

TEZENIS VERONA: Mcgee 11 (2/5, 1/5), Johnson 11 (4/7, 1/2, 4 r.), Baldi Rossi 7 (0/3, 2/3, 5 r.), Bolpin 4 (2/3, 3 r.), Poser 16 (6/10, 7 r.), Monaldi 6 (0/3, 2/4, 1 r.), Loro (0/1 da tre), Serpilli (0/1 da tre), Zampini 15 (5/9, 0/4, 7 r.), Ambrosin 10 (0/1, 1/4, 3 r.), Pittana ne, Mecenero ne. Coach: Ramagli.

VALTUR BRINDISI: Jones 4 (0/2, 1/1, 3 r.), Cinciarini 2 (1/5, 6 r.), Ahmad 22 (2/5, 4/11, 2 r.), Mouaha, Vildera 13 (6/7, 7 r.), Miani 6 (0/1 da tre, 1 r.), Esposito 20 (6/11, 2/3, 8 r.), Radonjic 4 (2/3, 0/2, 2 r.), Maspero 5 (1/1, 1/2, 4 r.), Fantoma 2 (1/1). Coach: Bucchi.

ARBITRI: Pellicani – Boscolo – Roiaz.

NOTE – Tiri liberi: Verona 21/30, Brindisi 16/20. Perc. tiro: Verona 26/65 (7/24 da tre, ro 15, rd 20), Brindisi 27/55 (8/20 da tre, ro 9, rd 27).

Prima partita della serie dei quarti di finale playoff di Serie A2 tra Tezenis Verona e Valtur Brindisi, match avvincente ed equilibrato vinto dai padroni di casa grazie alla penetrazione finale al ferro di Tyrus Mcgee che vale il punteggio di 1-0. Brindisi conduce per larga parte dell’incontro, resiste agli attacchi dei padroni di casa, rimette il naso avanti a pochi minuti dalla fine ma non converte a pieno titolo i possessi decisivi e si vede scivolare via una partita ben preparata e gestita nel suo complesso. Non bastano i 22 punti di Ahmad, i 20 di Esposito, cinque uomini in doppia cifra per la Scaligera in cui spiccano i 16 punti e 7 rimbalzi di Poser.

Nuovo starting five biancoazzurro formato da Cinciarini-Ahmad-Radonjic-Esposito-Vildera che dimostra grande attenzione sulle linee di passaggio in difesa sui tiratori avversari per un inizio di partita segnato dalla verve offensiva del gioco in post basso di Esposito (9 punti) che diventa subito un fattore per il parziale di 14-21 nel primo quarto.

La tripla di Maspero apre il secondo quarto portando il vantaggio di Brindisi in doppia cifra ma, dopo il timeout chiamato da coach Ramagli, arriva la pronta risposta di Verona con un parziale di 6-0 firmato Ambrosin-Mcgee.

Il rientro in campo di Ahmad permette alla Valtur di respingere il primo assalto dei padroni di casa e coach Bucchi viene sanzionato con un fallo tecnico per proteste a causa del metro arbitrale adottato dalla terna arbitrale (Brindisi in bonus falli squadra dopo appena tre minuti del secondo quarto). L’asse Cinciarini-Vildera rimette al comando delle operazioni i biancoazzurri che tornano a toccare la doppia cifra di vantaggio al 19’ sul 29-39. Il finale di secondo quarto premia l’aggressività ritrovata dai padroni di casa che chiudono i primi due quarti sul punteggio di 34-39.

Al rientro dall’intervallo lungo, la Valtur fa leva sulla stazza sotto canestro di Radonjic e Vildera, Verona invece si sblocca al tiro dalla distanza grazie al talento di Mcgee. Le palle perse dall’attacco brindisino creano un blackout imprevisto che causa un super break di 13-0 in favore di Verona che cambia completamente l’inerzia del match a proprio vantaggio (47-43 al 26’). Le tre triple consecutive di Esposito e Jones spezzano il parziale gialloblu e permettono alla Valtur di ritrovare ossigeno puro (48-52). La partita sale di tono con grandi giocate degli atleti in campo, in cui spiccano due veri jolly da parte di Baldi Rossi che risponde colpo su colpo per un terzo quarto da 57-58.

La tripla di Monaldi vale il vantaggio Verona ad inizio ultimo periodo e la sfida si sposta nel duello Vildera-Poser sotto canestro. Le tre triple in fila di Ahmad valgono il sorpasso Brindisi sul 72-75 al 38’, la Tezenis conquista d’altro canto una serie di rimbalzi offensivi che le consentono di sfruttare secondi tiri e giri in lunetta. I quattro punti in fila di Zampini tra il 2/2 lunetta e il tiro in allontanamento aggiornano il punteggio sul 78-75 a 38” dal termine. Ahmad subisce fallo su tiro da tre punti e non trema per un 3/3 che vale il pareggio a 24” dalla fine. Mcgee ha il possesso decisivo nelle mani e la sua penetrazione vincente al ferro decreta il punteggio di 1-0 nella serie.

Gara due in programma sabato sera 9 maggio alle ore 20:30, sempre sul parquet del Pala AGSM Aim di Verona.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi