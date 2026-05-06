Un’auto ribaltata nel cuore della notte, all’interno di un’area commerciale frequentata ogni giorno da famiglie, giovani e bambini. È l’ennesimo episodio che riaccende i riflettori sul Brin Park di Brindisi, da tempo al centro di segnalazioni da parte dei cittadini per schiamazzi, corse clandestine, moto lanciate ad alta velocità e situazioni sempre più al limite della sicurezza.

L’ultimo episodio si è verificato nella serata di martedì 5 maggio, quando una vettura con a bordo alcuni ragazzi si è capovolta all’interno del parcheggio del complesso commerciale, scenario – secondo numerose testimonianze – di frequenti scorribande notturne con auto e moto. Un incidente che, fortunatamente, non avrebbe avuto conseguenze drammatiche, ma che torna ad alimentare preoccupazioni e richieste di interventi concreti.

Sulla vicenda interviene il consigliere comunale Roberto Quarta, che lancia un appello alle istituzioni chiedendo un’azione immediata e coordinata. Di seguito il suo intervento integrale:

“A seguito dei gravi e ripetuti episodi verificatisi negli ultimi mesi presso il Brin Park di Brindisi, si rende necessario richiamare con forza l’attenzione delle istituzioni su una situazione che ha ormai assunto i contorni di una vera e propria emergenza sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare, si segnalano:

rapina a mano armata presso il McDonald’s (aprile 2026);

ripetute rapine ai danni dell’Eurospin nel 2026, anche con modalità violente;

precedente rapina all’Eurospin (ottobre 2023);

ulteriori episodi di assalti e tentativi di furto nell’area commerciale;

scorribande di auto e moto, con recente ribaltamento di un’autovettura.

Non si tratta di eventi isolati, bensì di una sequenza di episodi che stanno generando un diffuso e crescente senso di insicurezza tra i cittadini.

Rivolgo pertanto un appello al Sindaco, dott. Marchionna, affinché si faccia promotore di un intervento urgente e coordinato, coinvolgendo tutte le autorità competenti.

Allo stesso modo, appare indispensabile richiamare l’attenzione del Prefetto e del Questore di Brindisi, affinché vengano adottate misure straordinarie di controllo e prevenzione, con un rafforzamento significativo della presenza delle forze dell’ordine nell’area interessata.

È fondamentale garantire condizioni di sicurezza adeguate in un contesto frequentato quotidianamente da famiglie e bambini, che devono poter vivere questi spazi in serenità.

La tutela della sicurezza pubblica deve rappresentare una priorità assoluta e non più rinviabile.”

Roberto Quarta

Consigliere comunale