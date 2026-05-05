Domenica 10 maggio, presso il Laboratorio Collettivo, un incontro corale per scrivere il documento politico del Pride e lanciare la decima edizione del Salento Pride e la terza edizione del Villa Castelli Pride.

VILLA CASTELLI (BR) – Dopo il primo appuntamento a Parabita del 26 Aprile scorso, prosegue il cammino itinerante e partecipativo del Salento Pride 2026. Domenica 10 maggio, alle ore 18:00, il Laboratorio Collettivo di via Puccini 1, a Villa Castelli, ospiterà un cruciale Open Day: un’assemblea pubblica aperta ad associazioni, istituzioni e cittadinanza per definire le priorità politiche e sociali della prossima stagione dei diritti.

L’evento, nato dalla sinergia tra il coordinamento del Salento Pride, l’associazione Villa Castelli On Line APS e il Laboratorio Collettivo, non sarà solo un momento di confronto democratico, ma rappresenterà anche la tappa propedeutica alla decima edizione del Salento Pride del 18 Luglio prossimo e alla terza edizione del Villa Castelli Pride del 12 Settembre.

L’obiettivo è chiaro: trasformare l’ascolto in azione, redigendo collettivamente il documento politico che guiderà le rivendicazioni del territorio. All’incontro interverranno voci autorevoli del panorama associativo e istituzionale:

Luca Parente, Presidente Salento Pride

Carmela Biondi, Presidente Villa Castelli On Line: “Siamo orgogliosi di ospitare questa tappa per il secondo anno consecutivo. La collaborazione tra la nostra rete territoriale e il Salento Pride è la prova che l’unione fa la forza. Questo incontro è il primo passo verso un Villa Castelli Pride ancora più incisivo.”

Marika Nacci, Laboratorio Collettivo di Via Puccini

Francesco Nigro, Assessore alla Cultura del Comune di Villa Castelli

Viviana Marangio, Libreria Circe

Isabella Vitale e Domenica Varliero, Radici d’Impegno per Ceglie Messapica

Massimiliano Erculeo, Movimento Cinque Stelle Ceglie Messapica

La cittadinanza è invitata a partecipare liberamente. L’adesione di singoli e associazioni è fondamentale per rendere il Pride un progetto plurale, capace di lasciare un segno concreto e duraturo sul territorio pugliese.

Dettagli dell’evento:

📍 Dove: Laboratorio Collettivo – Via Puccini, 1, Villa Castelli (BR)

📅 Quando: 10 Maggio 2026

🕙 Ora: 18:00