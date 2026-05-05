Dopo il grave episodio che nella notte ha colpito il sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta, con l’incendio della sua Mercedes-Benz GLC parcheggiata nei pressi della sua abitazione, si alza il livello di attenzione istituzionale sul territorio.

Per la mattinata di domani, alle ore 9, è infatti in programma presso il municipio di Villa Castelli una riunione tecnica di coordinamento provinciale delle forze di polizia, convocata dal Prefetto Aprea per fare il punto sull’accaduto, analizzare gli elementi investigativi raccolti nelle prime ore successive all’episodio e valutare eventuali ulteriori misure di sicurezza.

Al vertice prenderanno parte i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni competenti, impegnati a fare piena luce su un episodio che ha profondamente scosso la comunità castellana e l’intera provincia di Brindisi.

Intanto proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri della stazione locale e del Nucleo operativo e radiomobile, che stanno passando al setaccio i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona di via Matteotti, dove intorno alle 00.30 è divampato il rogo che ha distrutto la parte anteriore dell’auto del primo cittadino.

Nelle ultime ore numerosi messaggi di solidarietà sono arrivati al sindaco Barletta da esponenti politici, amministratori e rappresentanti istituzionali. La convocazione del tavolo tecnico rappresenta un ulteriore segnale dell’attenzione dello Stato su una vicenda che, qualora venisse confermata la natura dolosa del rogo, assumerebbe contorni particolarmente allarmanti.