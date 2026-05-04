Decaro a Brindisi per il via al cantiere RFI: partono i lavori del collegamento ferroviario con l’Aeroporto del Salento. “Ora tempi certi e nessun altro ritardo”

Con il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro in prima linea, questa mattina a Brindisi è stato ufficialmente avviato il cantiere di Rete Ferroviaria Italiana per il collegamento ferroviario tra la stazione centrale e l’Aeroporto del Salento. Al sopralluogo hanno partecipato, tra gli altri, Elisabetta Cucumazzo, responsabile della struttura “Progetti Adriatica” della Direzione Investimenti di RFI, e una rappresentanza politica del territorio salentino.

Si tratta di un’opera attesa da anni, considerata strategica per la mobilità del territorio e per la connessione del Salento con il resto della regione e del Paese. L’intervento ha un valore complessivo di 161 milioni di euro, di cui 61 finanziati attraverso fondi PNRR, e entra ora nella fase operativa con l’avvio della prima tratta, lunga circa 100 metri, che dovrà essere completata entro il 30 giugno per garantire il mantenimento delle risorse europee.

Tra i presenti anche la consigliera regionale brindisina Isabella Lettori, che insieme alla presidente della V Commissione Loredana Capone e al capogruppo Pd Stefano Minerva ha seguito l’avvio del cantiere.

“Abbiamo dato il via ufficiale ai lavori per il raccordo ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’Aeroporto del Salento – ha dichiarato Lettori –. Si tratta di un’opera strategica che collegherà lo scalo anche alle stazioni di Lecce e Taranto, agevolando gli spostamenti di cittadini e turisti”.

Il cronoprogramma prevede il completamento delle opere civili entro la fine del 2028, mentre l’attivazione effettiva del servizio è prevista per la metà del 2029, una volta concluse le procedure tecniche e le autorizzazioni di sicurezza.

“Il nostro compito come consiglieri regionali sarà vigilare con attenzione affinché questi tempi vengano rispettati. Il territorio non può più attendere”, ha aggiunto la consigliera brindisina.

Capone ha parlato di “un passaggio importante, arrivato al termine di un percorso complesso segnato da ritardi e criticità”, sottolineando come “non ci siano margini per ulteriori rallentamenti”, soprattutto in vista della scadenza del 30 giugno, decisiva per non compromettere i fondi PNRR.

Sulla stessa linea Minerva, che ha richiamato i dati di crescita dello scalo brindisino, in aumento del 14,7% rispetto allo scorso anno. “La domanda di mobilità cresce più velocemente delle infrastrutture disponibili. Questo collegamento rappresenta una risposta concreta a un sistema che sta crescendo”.

Dal fronte dell’opposizione, il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro ha evidenziato come il cantiere parta “con quasi due anni di ritardo”, annunciando un monitoraggio costante sull’avanzamento dell’opera.

“Le ruspe finalmente sono al lavoro – ha dichiarato Pagliaro – ma seguiremo il cantiere passo passo. È un’infrastruttura essenziale per un territorio che da troppo tempo attende pari servizi e pari opportunità sul fronte dei trasporti”.

Dopo anni di rinvii e passaggi burocratici, il collegamento ferroviario tra Brindisi e il suo aeroporto entra dunque nella fase più concreta. Il vero banco di prova, adesso, sarà il rispetto delle scadenze.