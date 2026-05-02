Un connubio perfetto tra potenza atletica e radici storiche sta per trasformare la cittadina di San Donaci nel centro nevralgico della Puglia sportiva. Domenica 3 maggio 2026, il Palazzetto dello Sport di via Umberto I ospiterà l’atteso ACSI Bench Press – Resistant Power Challenge, una manifestazione di forza regionale che celebra il vigore fisico e la resilienza, inserita in una cornice di festa cittadina senza precedenti.

L’iniziativa è frutto dell’instancabile dedizione del Comitato ACSI di Brindisi in collaborazione con il Comitato di Lecce, pilastro della promozione sportiva nazionale riconosciuto dal CONI, e alla straordinaria disponibilità dell’Amministrazione Comunale di San Donaci. Grazie a questa sinergia, il borgo salentino si riafferma come un vitale crocevia di territori, capace di accogliere atleti e visitatori con il calore e l’eccellenza che lo contraddistinguono.

La Sfida: Cuore pulsante dell’evento Sotto i riflettori del Palazzetto, gli atleti si misureranno nelle distensioni su panca piana. Seguendo il rigido regolamento tecnico, ogni partecipante dovrà eseguire tre ripetizioni senza soluzione di continuità con il massimo carico possibile. Con tre prove a disposizione per migliorare la propria performance, la vittoria andrà a chi saprà sollevare il carico maggiore, in una sfida di forza submassimale ad altissima intensità.

Il 3 maggio San Donaci celebrerà anche la sua identità più profonda con la storica Fiera di San Vincenzo Ferrer. L’inaugurazione alle ore 9:00, con bande e istituzioni, darà il via a una giornata ricca di attrazioni: dall’intrattenimento del SoloSole Circus (luna-park e dj-set) alla partecipazione del Vespa Club e della mostra di auto d’epoca di Arneo Veicoli Storici. Di grande fascino sarà la sfilata equestre che, dalle 15:30, attraverserà le vie del paese partendo proprio dal Palazzetto dello Sport. Spazio anche agli amici a quattro zampe con il “Micro chip day” gratuito.