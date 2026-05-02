L’Amministrazione comunale annuncia la prima edizione del Job Day “Food X Job”, in programma martedì 19 maggio 2026 nella sala polifunzionale de I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”.

L’evento è promosso dal Comune di Fasano all’interno del progetto “Orizzonte 360°”, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso “Punti Cardinali For Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, e realizzato in collaborazione con un ampio partenariato territoriale.

Il Job Day “Food x Job” si concentrerà sul settore agroalimentare, includendo l’intera filiera: dalla produzione alla trasformazione, dalla distribuzione alla vendita e al consumo. L’evento riunirà i principali stakeholder per discutere opportunità, condividere best practices e vision sul futuro del settore, presentando i fabbisogni e le posizioni disponibili.

Nel corso dell’intera giornata imprese e candidati avranno l’opportunità di incontrarsi e confrontarsi direttamente, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo nel settore agroalimentare e individuare i profili professionali più in linea con le esigenze delle aziende del territorio.

Le aziende interessate a partecipare gratuitamente al Job Day possono richiedere uno spazio espositivo dedicato compilando il form online al seguente link (Prenota la tua postazione – Job Day Food X Job2026) entro le ore 20:00 di martedì 12 maggio. Oltre tale termine, per ragioni organizzative, il modulo non accetterà ulteriori richieste di adesione.

«Il comparto agroalimentare è un altro dei pilastri fondamentali del nostro territorio – dice la consigliera comunale con delega ai Job days e all’incontro domanda-offerta di lavoro Madia Decarolis – ed è proprio per tale ragione che abbiamo scelto di dedicare uno dei Job Days del progetto a tale settore. Desideriamo coinvolgere le aziende dell’intera filiera al fine di favorire l’incontro tra le loro necessità e le competenze dei candidati. Auspichiamo la più ampia partecipazione delle aziende in cerca di personale».

Ufficio Stampa

Città di Fasano