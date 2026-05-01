Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la strada che collega Ostuni a Ceglie Messapica. Per cause in corso di accertamento, più veicoli sono rimasti coinvolti in un sinistro che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.
Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza e di assistenza ai feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le attività di soccorso e i rilievi.
Il bilancio è drammatico: una ragazza ha perso la vita. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.
Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause del sinistro.
Tragico incidente sulla Ostuni–Ceglie: muore una ragazza, due feriti
Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la strada che collega Ostuni a Ceglie Messapica. Per cause in corso di accertamento, più veicoli sono rimasti coinvolti in un sinistro che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.