Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la strada che collega Ostuni a Ceglie Messapica. Per cause in corso di accertamento, più veicoli sono rimasti coinvolti in un sinistro che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza e di assistenza ai feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le attività di soccorso e i rilievi.

Il bilancio è drammatico: una ragazza ha perso la vita. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause del sinistro.