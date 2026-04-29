Il Comune di Carovigno si aggiudica un finanziamento di € 707.578 nell’ambito del PR 2021–2027 della Regione Puglia, destinato alla rinaturalizzazione e alla riqualificazione della fascia costiera.

Si tratta di un risultato importante, frutto di una visione chiara e di un lavoro amministrativo attento e determinato, che conferma la capacità dell’Ente di intercettare risorse strategiche per la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio naturale.

Il progetto Ri.Na.Li.Ca. mette al centro una scelta politica precisa: investire nella difesa dell’ambiente, nella lotta al degrado e nella restituzione della costa alla collettività. Gli interventi previsti consentiranno di ripristinare gli habitat naturali, ricostruire i cordoni dunali nei tratti erosi, riqualificare aree compromesse dalla fruizione incontrollata e sottrarre porzioni di litorale al parcheggio selvaggio, restituendole alla loro funzione ecologica e paesaggistica.

Non si tratta solo di un intervento ambientale, ma di una strategia di lungo periodo che integra tutela della biodiversità, valorizzazione del patrimonio culturale e identitario e promozione di un modello di sviluppo sostenibile. L’obiettivo è riattivare i processi naturali interrotti, rafforzare la resilienza della costa e costruire un equilibrio duraturo tra uomo e ambiente.

Con questo finanziamento, l’Amministrazione comunale ribadisce la propria volontà di proteggere e valorizzare uno dei beni più preziosi del territorio, garantendo alle future generazioni una costa più sicura, più tutelata e più riconoscibile e in particolare un intervento forte e incisivo sulla pineta di Santa Sabina, la protezione delle dune e nuove piantumazioni dal tratto di costa di “Vacanze italiane” a Pantanagianni fino a Specchiolla.

Un progetto classificato al quinto posto in graduatoria regionale che ha visto nella fase della progettazione e della partecipazione al bando il coinvolgimento dei cittadini in incontri pubblici dove abbiamo raccolto i loro suggerimenti e provato a tradurli in azioni concrete.

Un ringraziamento particolare agli Uffici e ai professionisti che hanno collaborato a questo progetto, a tutti i cittadini che sono stati parte integrante di questa scommessa e all’Assessora all’Ambiente Annamaria Saponaro per il continuo e costante impegno nella sua azione amministrativa.

Questo è davvero un impegno concreto per Carovigno e la sua costa, per la sua comunità e per tutti coloro che scelgono di viverla e visitarla.