Questa mattina il Media Porto di Brindisi ha ospitato due Orientation Lab dedicati allo sviluppo d’impresa con la partecipazione degli studenti dell’IISS “E. Fermi” di Francavilla Fontana.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Punti Cardinali” della Provincia di Brindisi ed è stata realizzata in collaborazione con The Qube, incubatore d’impresa certificato da tempo impegnato nella valorizzazione dell’autoimprenditorialità giovanile. Un percorso che parte dai banchi di scuola e si traduce in un’esperienza concreta fatta di confronto, sperimentazione e visione.

Nel corso della mattinata, gli studenti si sono messi alla prova con il format della pitch presentation: presentazioni brevi ed efficaci attraverso cui ogni team ha raccontato la propria idea imprenditoriale, partendo da un bisogno reale fino alla proposta di una soluzione innovativa. Un esercizio pratico che ha permesso di trasformare intuizioni in progetti strutturati, sviluppando competenze fondamentali per il futuro.

Ad accompagnarli, i formatori di The Qube insieme ai docenti, in un modello virtuoso di collaborazione tra scuola e mondo dell’innovazione.

L’appuntamento di oggi ha rappresentato un’importante occasione per consolidare il lavoro svolto e rafforzare nei giovani una cultura d’impresa consapevole e radicata nel territorio.

Il progetto “Punti Cardinali”

“DIREZIONE O.R.A. – Orienta, Reinventa, Avanza” è promosso dalla Provincia di Brindisi nell’ambito dell’Avviso regionale “Punti Cardinali for Work”, finanziato dal Programma PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, e mira a rafforzare il sistema territoriale di orientamento alla formazione e al lavoro. L’iniziativa è rivolta a studenti, giovani, disoccupati e soggetti in condizioni di fragilità con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle opportunità occupazionali, sviluppare competenze in linea con i fabbisogni del mercato e promuovere percorsi di autoimprenditorialità. Il progetto si articola in diverse azioni integrate, tra cui sportelli di orientamento, laboratori, job day e attività di empowerment, contribuendo a connettere formazione, lavoro e sviluppo economico locale.

Brindisi, 28 aprile 2026