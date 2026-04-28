Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi. Nella giornata di martedì 28 aprile, i militari della Compagnia di Fasano hanno condotto un’operazione ad “alto impatto”, concentrata nelle aree della movida e nei principali luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di prevenire reati diffusi e contrastare l’uso di sostanze stupefacenti.

Il bilancio dell’attività è significativo: quattro persone denunciate e sette segnalate all’Autorità amministrativa per uso personale di droga.

Nel dettaglio, tra le denunce figurano un uomo sorpreso alla guida con patente revocata – violazione reiterata nel biennio – e un giovane trovato in possesso di un coltello lungo 17 centimetri e di hashish per uso personale. Per entrambi sono scattati il sequestro di quanto rinvenuto e ulteriori provvedimenti, tra cui il ritiro della patente.

Due le denunce per guida in stato di ebbrezza: un uomo fermato con un tasso alcolemico pari a 2,67 g/l e una donna coinvolta in un incidente stradale risultata positiva all’etilometro con un valore di 0,88 g/l. In entrambi i casi è stato disposto il ritiro della patente ai fini della sospensione.

Sul fronte degli stupefacenti, sette persone sono state segnalate per uso personale. Tra queste, un giovane trovato con hashish a bordo dell’auto, un uomo in possesso di cocaina e marijuana e un soggetto già sottoposto a detenzione domiciliare con braccialetto elettronico, sorpreso con hashish durante un controllo. Segnalati anche un uomo trovato con cocaina nel centro cittadino e una coppia fermata in auto con hashish; per il conducente è scattato il ritiro della patente.

Complessivamente i Carabinieri hanno controllato 48 veicoli e identificato 59 persone, elevando 9 contravvenzioni al Codice della strada e ritirando 6 patenti. Verificati anche tre esercizi pubblici, eseguite due perquisizioni e controllata una persona sottoposta a misure di sicurezza.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio volto a rafforzare la sicurezza urbana e a prevenire fenomeni di criminalità diffusa in tutta la provincia.