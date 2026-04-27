Un Primo Maggio all’insegna della natura, del gusto e della convivialità. È quanto propongono le Tenute Parco Piccolo, che per la Festa dei Lavoratori organizzano una giornata ricca di attività pensate per adulti e bambini, immersi nel paesaggio degli ulivi secolari di Carovigno.

Il programma prende il via alle ore 11 con una passeggiata in oliveto accompagnata da un assaggio guidato di olio extravergine d’oliva. Un percorso esperienziale che permetterà ai partecipanti di scoprire curiosità, miti e verità legate al prodotto simbolo della Puglia, coinvolgendo grandi e piccoli in un racconto che unisce tradizione e cultura.

In parallelo, spazio al benessere con una sessione di yoga tra gli ulivi, pensata per chi desidera vivere un momento di relax a contatto diretto con la natura. Per i più piccoli, invece, sarà attiva un’area giochi attrezzata con un grande gonfiabile, così da garantire divertimento in totale sicurezza.

A chiudere la mattinata, intorno alle 13:30, sarà l’area food allestita sotto il porticato del casolare, dove i visitatori potranno degustare panzerotti e puccette, in un contesto che richiama la tipica architettura rurale del territorio.

Il pomeriggio, dalle 15 alle 18, sarà interamente dedicato alle famiglie: giochi, animazione e dolci crepes accompagneranno le attività pensate per i più piccoli. A partire dalle 16:30, inoltre, spazio alla creatività con la partecipazione de “Le creazioni di Elena”, che proporrà dimostrazioni di uncinetto, valorizzando un’antica forma di artigianato locale e trasmettendone i segreti alle nuove generazioni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 8968642.

Un’occasione per trascorrere il Primo Maggio in modo diverso, tra natura, tradizioni e momenti di condivisione, riscoprendo il valore di un territorio che continua a raccontarsi attraverso i suoi paesaggi e i suoi sapori.