Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 24 aprile 2026, in continuità con un’analoga iniziativa inaugurata l’anno scorso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi, nell’aiuola di Via Mennitti – lungomare est, è stata messa a dimora la “Jacaranda mimosifolia”, simbolo di Bellezza, Forza e Rinascita delle Donne. Alla presenza delle componenti della Commissione e dell’assessore con delega alle Pari Opportunità, Ercole Saponaro, e di diversi consiglieri comunali, la presidente della Commissione, Ernestina Sicilia, ha sottolineato come quella messa a dimora intenda proporre “l’impegno a sensibilizzare ogni giorno la Comunità al rispetto della Donna; lo facciamo oltre il mese di marzo – ha proseguito – perché il tempo del rispetto contro ogni violenza è ogni giorno. Nel ringraziare il sindaco e gli Uffici che stanno condividendo quest’iniziativa – ha proseguito -, adorniamo la Città con simboli di specie arboree che sono sinonimo di forza e bellezza e rappresentiamo plasticamente l’impegno in tal senso della Commissione Pari Opportunità dell’Ente”.

“È un omaggio alle donne – ha commentato l’assessore alle Pari Opportunità, Ercola Saponaro -; è un tributo al coraggio, alla forza, alla determinazione delle donne. Si tratta di sentimenti che noi maschietti dovremmo davvero apprendere dalle donne”.

“È un messaggio che noi vogliamo veicolare periodicamente – ha concluso Sicilia -, dopo l’ulivo dello scorso anno piantumato in prossimità del Comune di Brindisi, quest’anno abbiamo voluto sensibilizzare la Comunità sul rispetto dovuto alle donne facendo riflettere anche sul decoro urbano e scegliendo luoghi che si possono legare in un percorso. In prossimità della jacaranda – ha concluso -, collochiamo una targa: non commemorativa, piuttosto indicativa della specie, di ciò che rappresenta e della paternità dell’iniziativa”.