April 26, 2026
Apr 24, 2026    Posted by    news

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 24 aprile 2026, in continuità con un’analoga iniziativa inaugurata l’anno scorso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi, nell’aiuola di Via Mennitti – lungomare est, è stata messa a dimora la “Jacaranda mimosifolia”, simbolo di Bellezza, Forza e Rinascita delle Donne. Alla presenza delle componenti della Commissione e dell’assessore con delega alle Pari Opportunità, Ercole Saponaro, e di diversi consiglieri comunali, la presidente della Commissione, Ernestina Sicilia, ha sottolineato come quella messa a dimora intenda proporre “l’impegno a sensibilizzare ogni giorno la Comunità al rispetto della Donna; lo facciamo oltre il mese di marzo – ha proseguito – perché il tempo del rispetto contro ogni violenza è ogni giorno. Nel ringraziare il sindaco e gli Uffici che stanno condividendo quest’iniziativa – ha proseguito -, adorniamo la Città con simboli di specie arboree che sono sinonimo di forza e bellezza e rappresentiamo plasticamente l’impegno in tal senso della Commissione Pari Opportunità dell’Ente”.

“È un omaggio alle donne – ha commentato l’assessore alle Pari Opportunità, Ercola Saponaro -; è un tributo al coraggio, alla forza, alla determinazione delle donne. Si tratta di sentimenti che noi maschietti dovremmo davvero apprendere dalle donne”.

“È un messaggio che noi vogliamo veicolare periodicamente – ha concluso Sicilia -, dopo l’ulivo dello scorso anno piantumato in prossimità del Comune di Brindisi, quest’anno abbiamo voluto sensibilizzare la Comunità sul rispetto dovuto alle donne facendo riflettere anche sul decoro urbano e scegliendo luoghi che si possono legare in un percorso. In prossimità della jacaranda – ha concluso -, collochiamo una targa: non commemorativa, piuttosto indicativa della specie, di ciò che rappresenta e della paternità dell’iniziativa”.

Comments are closed.