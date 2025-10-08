4^ giornata (8/10/2025)
Ruvo-Mestre=71-79
Cividale-Rieti=75-84
Pistoia-Livorno=69-90
Valtur Brindisi-Scafati=77-73
Cremona-Avellino=68-78
Rimini-Bergamo=79-93
Verona-Torino=75-58
Cento-Forlì=83-76
Urania Milano-Fortitudo Bologna=103-108
Roseto-Pesaro80-89
Classifica
Fortitudo Bologna, Brindisi, Livorno, Mestre, Rieti, Verona 6
Avellino, Bergamo, Cento, Pesaro, Pistoia, Rimini, Scafati, Torino 4
Cividale, Cremona, Forli, Urania Milano, Roseto 2
Ruvo 0
1^ giornata (21/9/2025)
Urania Milano-Rimini=73-82
Cremona-Forlì=78-70
Ruvo-Valtur Brindisi=58-94
Verona-Pistoia=74-69
Scafati-Mestre=76-61
Livorno-Cento=68-77
Torino-Cividale=83-74
Roseto-Fortitudo Bologna=86-82
Rieti-Avellino=60-72
Bergamo-Pesaro= 15/10/2025 20:30
2^ giornata (28/9/2025)
Cividale-Verona=74-67
Mestre-Roseto=101-91
Valtur Brindisi-Cremona=85-60
Forlì-Ruvo =86-73
Pistoia-Bergamo=93-83
Avellino-Urania Milano=74-75
Cento-Torino=66-82
Rimini-Rieti=75-77
Fortitudo Bologna-Scafati=94-64
Pesaro-Livorno=62-78
3^ giornata (5/10/2025)
Mestre-Cento=78-70
Scafati-Urania Milano=100-87
Bergamo-Roseto=92-83
Livorno-Valtur Brindisi=67-62
Rieti-Forlì=90-60
Verona-Avellino=98-92
Fortitudo Bologna-Cividale=81-78
Cremona-Rimini=71-84
Pesaro-Ruvo=86-71
Torino-Pistoia=87-91 d1ts
5^ giornata (12/10/2025)
Avellino-Valtur Brindisi 12/10/2025 12:30 RaiSport
Roseto-Cremona 12/10/2025 17:00
Ruvo-Pistoia 12/10/2025 17:00
Scafati-Verona 12/10/2025 18:00
Forlì-Cividale 12/10/2025 18:00
Torino-Livorno 12/10/2025 18:00
Bergamo-Urania Milano 12/10/2025 18:00
Mestre-Rimini 12/10/2025 18:00
Fortitudo Bologna-Pesaro 12/10/2025 18:00
Rieti-Cento 12/10/2025 18:00
