Per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi 2026–2030 – elezioni previste nei giorni 14 e 15 maggio 2026, presenta la propria candidatura la lista “INGEGNERI INSIEME – ESPERIENZA E INNOVAZIONE”.

In discontinuità di come gestito l’Ordine fino ad oggi, crediamo che la nostra comunità abbia bisogno di una nuova fase: un rinnovamento fatto di idee, energia, competenze e innovazione, con l’obiettivo di costruire un progetto diverso, capace di guardare avanti per quattro anni con serietà e concretezza, mettendo al centro le proposte di tutte le categorie, con una formazione avanzata e soluzioni moderne ai problemi, in tutte le sue articolazioni.

Abbiamo unito persone di esperienza ordinistica con giovani volti nuovi, portatori di entusiasmo, competenze e idee innovative.

Per noi “innovazione” significa gestire l’Ordine con maggiore ascolto, trasparenza, partecipazione e attenzione alle esigenze reali di tutti i colleghi, siano essi liberi professionisti o dipendenti, pubblici e privati, significa valorizzare le opportunità per i giovani, interpretare le trasformazioni sociali e sostenere attività di aggregazione anche al di là dei ruoli istituzionali.

Intendiamo promuovere un approccio costruttivo, orientato al futuro, mettendo al centro le esigenze di tutti i colleghi e il rilancio del ruolo dell’ingegnere nella società, con una visione diversa e una maggiore capacità di interpretare le sfide che ci attendono.

Per questo chiediamo ai colleghi di guardare avanti con noi, non con semplice continuità, ma con un cambiamento responsabile, concreto e positivo, capace di dare nuova energia e nuove prospettive alla nostra comunità.

In sintesi, i nostri punti programmatici principali saranno:

• una maggiore partecipazione degli iscritti alla vita ordinistica, per mezzo della comunicazione con moderni canali di informazione (informali/diretti), per condividere qualsiasi richiesta e proposta, dare immediate informazioni su avvisi, opportunità, corsi di formazione, iniziative, etc.

• una centralità della formazione professionale di qualità, pratica e realmente utile, anche online, per un sostegno concreto a tutti gli iscritti, mirata alle principali novità del panorama tecnico;

• un rafforzamento necessario del dialogo con Enti, Università, Istituzioni e Imprese, per supportare realmente anche i giovani iscritti; un Consiglio dell’Ordine sempre presente e disponibile al dialogo diretto con gli iscritti;

• la promozione della parità di genere e la valorizzazione di tutte le specializzazioni dell’ingegneria;

• una trasparenza amministrativa e una comunicazione più efficace verso gli iscritti, incentivando lo scambio di esperienze e la costruzione di reti professionali.

Per tutto quanto sopra, chiediamo a tutti i colleghi di sostenere il team della nostra lista “INGEGNERI INSIEME: ESPERIENZA ED INNOVAZIONE”:

Candidati – Sezione A

• Angela BOMBA

• Cosimo TRABACCA

• Salvatore URRO

• Annachiara CONTESSA

• Miriam MOSAICO

• Angela MILONE

• Lorenzo BUDANO

• Fernando DELL’ANNA

• Giuseppe PAGLIONICO

• Antonio COLUCCI

Candidati – Sezione B

• Luca VALENTINO