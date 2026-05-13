Giuseppe Caprioli è un artista brindisino che ama sperimentare suoni e linguaggi. La sua opera creativa in campo musicale si concentra su strutture minimali, lunghe durate e sottili variazioni sonore che esplorano la soglia tra suono e silenzio. Il suo ultimo album “FANS for FANS” è un solido esperimento di minimalismo estremo non musicale, strutturato in due lunghe parti. Il titolo del disco, pubblicato dalla Silentes di Stefano Gentile, è un gioco di parole che si può tradurre in “ventole per appassionati”.

La prima parte è basata da un unico suono ricco di armoniche che oscilla sulle proprie vibrazioni ondulatorie che emergono da un substrato di silenzio naturale. Nella seconda parte ci sono suoni di matrice elettrica/elettronica sopraffatti da diversi scricchiolii derivanti anche dalla registrazione di tracce viniliche. Un’opera senza dubbio estrema, più nella sua concezione che nelle sue sonorità. Giuseppe Caprioli crea anche installazioni sonore e non, che entrano in relazione con l’ambiente in cui sono esposte.

Da questa ricerca nasce la “macchina che immagina”, una installazione che genera un flusso continuo di parole che hanno un senso poetico, svelandole sul display di cui è dotata. In essa due antenne captano segnali fisici dall’ambiente circostante: campi elettromagnetici, elettricità statica, corpi conduttivi vicini, persino raggi cosmici, che influenzano la selezione di ogni parola o frase.

Le parole o frasi appaiono brevemente sul display, svaniscono e ritornano in un ciclo ininterrotto, formando un flusso continuo di poesia plasmato dall’ambiente circostante.

L’ultimo lavoro di Giuseppe Caprioli è “s/°°O7” pubblicato su “Endless Tape Cassette” per la “Sound As Infinity” di Daniele Veronese il 9 aprile scorso.

Il testo che accompagna “s/°° O7” è stato generato facendo ascoltare alla “macchina che immagina” il brano musicale da lui composto appositamente per questo progetto.

Venerdi 15 maggio, Giuseppe Caprioli sarà ospite di Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza. Diretta radiofonica e streaming dalle ore 22.00 su Ciccio Riccio.

MARCO GRECO