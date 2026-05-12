Brindisi sale sul tetto dell’innovazione educativa mondiale. L’IISS Ettore Majorana, guidato dal preside Salvatore Giuliano, ha conquistato il primo posto nella categoria “AI Transformation” del Global Schools Prize 2026, il riconoscimento internazionale da un milione di dollari promosso dalla Varkey Foundation che premia le scuole più innovative e d’impatto del pianeta.

Per l’istituto brindisino arriva un riconoscimento da 50mila dollari, assegnato per la capacità di integrare l’intelligenza artificiale nei processi educativi in modo etico, inclusivo e concretamente orientato al miglioramento dell’apprendimento. Il Majorana è stato selezionato tra quasi 3mila candidature provenienti da 113 Paesi, entrando anche nella ristrettissima rosa dei dieci finalisti assoluti del premio mondiale, il cui vincitore finale sarà proclamato il 19 maggio durante l’Education World Forum di Londra.

Un risultato che proietta ancora una volta Brindisi al centro del dibattito internazionale sulla scuola del futuro. Con i suoi 1.285 studenti, il Majorana si è costruito negli anni una reputazione globale nel campo dell’intelligenza artificiale etica applicata all’istruzione, con percorsi che hanno portato i diplomati a tassi occupazionali superiori del 25 per cento rispetto alla media regionale.

Determinante, nella candidatura vincente, il progetto Book in Progress AI, evoluzione tecnologica dello storico modello didattico nato all’interno della scuola brindisina e oggi capace di offrire contenuti personalizzati, tutor digitali e laboratori virtuali, mantenendo dati e infrastrutture all’interno dei server dell’istituto.

Sui social il preside Giuliano ha affidato la sua emozione a parole che sanno di orgoglio collettivo: “Alcune notizie non si annunciano, si celebrano”. Poi il ringraziamento alla comunità scolastica: docenti, studenti e territorio “che non si sono mai accontentati”, fino a trasformare una scuola pubblica del Sud Italia in un modello osservato da tutto il mondo.

“L’innovazione non ha latitudine. E Brindisi, la Puglia e l’Italia lo hanno appena dimostrato”, ha scritto il dirigente, celebrando un traguardo che oggi porta il nome della città oltre ogni confine.