Momenti di forte tensione questa mattina alla Camera di Commercio, dove è scattato un allarme bomba che ha portato all’immediata evacuazione della struttura per consentire tutte le verifiche di sicurezza.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, mentre è atteso l’arrivo degli artificieri per le operazioni di bonifica e l’ispezione dei locali.

Via Bastioni Carlo V é stata inibita alla circolazione.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’allarme sarebbe stato innescato da un messaggio inviato da un dipendente dell’ente, attualmente in ferie, nel quale avrebbe scritto: “Io so fare le bombe”. Una frase che ha immediatamente fatto scattare il protocollo di emergenza.

Alcuni colleghi, dopo aver letto il messaggio, avrebbero notato l’uomo nei pressi della vicina stazione ferroviaria, decidendo di segnalarne la presenza ai Arma dei Carabinieri. I militari sono quindi intervenuti accompagnandolo in caserma, dove la sua posizione è ora al vaglio degli investigatori.

Nel frattempo si attendono le operazioni di controllo all’interno della sede camerale per escludere qualsiasi pericolo.

L’episodio ha generato comprensibile apprensione tra dipendenti e gli abitanti della zona. Mostra meno