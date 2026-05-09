May 10, 2026
Mag 9, 2026    Posted by    news

Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi nel territorio di Fasano per un incidente stradale verificatosi sulla strada comunale Monte Cannone.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ostuni a seguito della segnalazione di un’auto uscita di strada. Nell’incidente è rimasta coinvolta una sola vettura, una Citroën C3, a bordo della quale viaggiava una donna.

La conducente è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportata all’ospedale di Brindisi per gli accertamenti e le cure del caso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’intera area interessata dal sinistro, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza lungo il tratto stradale interessato.

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