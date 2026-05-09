Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi nel territorio di Fasano per un incidente stradale verificatosi sulla strada comunale Monte Cannone.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ostuni a seguito della segnalazione di un’auto uscita di strada. Nell’incidente è rimasta coinvolta una sola vettura, una Citroën C3, a bordo della quale viaggiava una donna.

La conducente è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportata all’ospedale di Brindisi per gli accertamenti e le cure del caso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’intera area interessata dal sinistro, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza lungo il tratto stradale interessato.