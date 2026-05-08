Torna a Brindisi “Musica al Museo”, seconda edizione della stagione concertistica promossa da ARCoPu Associazione Regionale Cori Pugliesi e Polo BiblioMuseale di Brindisi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

L’edizione 2026, propone quattro appuntamenti nella suggestiva cornice del Museo Ribezzo – Piazza Duomo, Brindisi, trasformando uno dei luoghi più rappresentativi della città in uno spazio trasversale di incontro tra musica, storia e comunità.

“Il Museo Ribezzo si conferma sempre più luogo capace di accogliere e generare esperienze culturali trasversali dove la rassegna “Musica al Museo” rappresenta un’opportunità preziosa per mettere in dialogo il patrimonio archeologico con i linguaggi artistici contemporanei, offrendo al pubblico nuove chiavi di lettura e di fruizione degli spazi”, dichiara il Direttore del Museo, Arch. Emilia Mannozzi.

“Musica al Museo rappresenta un’esperienza culturale di grande valore, capace di mettere in relazione musica, patrimonio e comunità, restituendo al pubblico una modalità nuova e coinvolgente di vivere gli spazi museali”, commenta Pierfranco Semeraro, Presidente ARCoPu

IL PROGETTO

“Musica al Museo” si conferma come un progetto culturale capace di coniugare la valorizzazione del patrimonio archeologico con la diffusione della musica di qualità.

Dal repertorio antico alla musica contemporanea, dalla coralità alla musica d’insieme fino alle contaminazioni tra generi, la rassegna costruisce un percorso artistico articolato, pensato per dialogare con gli spazi e le suggestioni del museo.

IL PROGRAMMA 2026

Venerdì 15 maggio 2026 | ore 18.30

LUCI & OMBRE

Itinerari polifonici tra Rinascimento e Barocco

LA Chorus

Vincenzo Scarafile, direttore

Un viaggio nella grande tradizione polifonica tra XVI e XVII secolo, da Palestrina e Victoria fino a Monteverdi, tra equilibrio formale e nascita di nuove tensioni espressive.

Venerdì 26 giugno 2026 | ore 18.30

SGUARDI SONORI

Eleganza e virtuosismo della musica francese tra Ottocento e Novecento

Gabriele Greco, pianoforte

Beatrice Mappa, flauto

Un raffinato percorso nella scuola francese tra lirismo, eleganza e virtuosismo con musiche di Fauré, Franck, Gaubert, Borne e Poulenc.

Venerdì 11 settembre 2026 | ore 18.30

VOICES OF HOPE

Spiritual & Gospel Tradition

LA Chorus

Danilo Cacciatore, direttore

Un concerto che attraversa spirituals e gospel, tra tradizione afroamericana, energia ritmica e influenze sul soul, sul rhythm and blues e sul pop d’autore contemporaneo.

Venerdì 18 settembre 2026 | ore 18.30

TRA STORIA E MARE

Viaggio musicale nel Mediterraneo tra jazz e canzone d’autore

Maraguà, Duo con Angelo Guarini & Mara Longo

Un itinerario musicale tra jazz, pop e suggestioni internazionali che dialoga con la storia millenaria del Mediterraneo e del museo.

SEDE

Museo Ribezzo – Piazza Duomo, Brindisi

ACCESSO E PRENOTAZIONI

Ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti disponibili) con accesso consentito esclusivamente previa prenotazione.

P | dalle ore 12:00 del venerdì : 0831544257 (sino ad esaurimento posti disponibili)

https://www.arcopu.com/it/cosa-facciamo/musica-al-museo-2026

Museo Archeologico Ribezzo

Piazza Duomo 7

72100 – Brindisi

0831544257