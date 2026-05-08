Contrada Formosa, a ridosso della statale per Lecce, continua a presentare criticità che incidono sulla viabilità e sulla quotidianità dei residenti. Solo recandosi sul posto è possibile rendersi realmente conto delle difficoltà che gli abitanti affrontano ogni giorno.

Attualmente, l’unica via di uscita costringe i residenti a percorrere un tratto trafficato da chi deve immettersi sulla statale per Lecce, nonostante, prima di raggiungere la contrada, sia già presente uno svincolo di accesso alla statale.

La situazione risulta ancora più complessa per raggiungere la città: a causa di circa 30 metri di senso unico, chi esce da Contrada Formosa, è obbligato a svoltare e a immettersi sulla statale, proseguendo fino all’uscita Zona Industriale. Un percorso più lungo e macchinoso, con inevitabili disagi per i residenti.

Si tratta di una problematica nota da anni. Qualche mese fa, gli abitanti di Contrada Formosa hanno incaricato un tecnico specializzato in viabilità che ha presentato al Comune una proposta condivisa e valutata positivamente anche dai tecnici comunali. L’intervento previsto, semplice e dai costi contenuti, consisteva principalmente nella modifica della segnaletica stradale e in una minima riduzione del cordolo dello spartitraffico già esistente, senza la necessità di opere particolarmente complesse.

Oggi, però, sembra che tutto sia tornato al punto di partenza. Pare infatti che, almeno per il momento, non si possa intervenire, perché qualcuno ritiene non opportuno modificare la viabilità in quel modo.

Ancora una volta, le richieste dei cittadini restano senza risposta e il problema continua a pesare sulla vivibilità della zona.

Come consigliere comunale di opposizione, ribadisco che situazioni come questa meritano attenzione immediata e risposte concrete. Quando esistono soluzioni semplici, condivise e sostenibili, è doveroso intervenire senza ulteriori rinvii, ascoltando così, le esigenze dei cittadini.

Alessandro Antonino

Consigliere Comunale

Impegno per Brindisi