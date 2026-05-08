May 8, 2026
Mag 8, 2026    Posted by    news

La Provincia di Brindisi, d’intesa e in collaborazione con SOCIOCULTURALE, nell’ambito del Servizio di Integrazione Scolastica Disabili, propone, nei mesi di maggio e giugno 2026, quattro Laboratori Inclusivisi d’Arte e Sport, per promuovere la creatività, la socializzazione e il benessere, riservati a circa 60 ragazzi/e, tra utenti del Servizio e coetanei.

Le quattro esperienze proposte sono:
• Laboratorio di Animazione e Giocoleria, presso l’I.I.S.S. Gaetano Salvemini – via Attoma – sede di Fasano;
• Laboratorio di Equitazione, presso il Centro Argentone – Contrada Argentone – S.P. Manduria / Francavilla Fontana, nei pressi di parco Laurito;
• Laboratorio di Piscina, presso il Centro Feel Good Enjoy Center – via Prof. Francesco Spina – Cellino San Marco;
• Laboratorio Barca, presso l’imbarcazione “Africa” – piazzale Flacco – Brindisi.

Ogni laboratorio si avvarrà dell’apporto di educatori, assistenti alla comunicazione e OSS del Servizio, che coadiuveranno gli esperti/istruttori nella conduzione e realizzazione delle attività.

Le richieste di iscrizione, tramite modulo specifico, mediante il link:
https://forms.gle/AvZYswsphSAsWGJSA dovranno pervenire entro mercoledì 20 maggio 2026.

CHI PUÒ ISCRIVERSI? Ragazze/i beneficiari del Servizio di Integrazione Scolastica Disabili della Provincia di Brindisi e compagni coetanei.

• per chi non sia residente nel Comune di svolgimento della singola attività, è prevista la possibilità di richiedere il Servizio Trasporto gratuito;
• è possibile iscriversi ad una sola delle attività proposte;

per informazioni:
dott.ssa Elena Galiano – 334 7092808 / 0831 565464 – brindisi@socioculturale.it

CALENDARIO ATTIVITÀ

ANIMAZIONE e GIOCOLERIA
presso l’I.I.S.S. Gaetano Salvemini – via Attoma – sede di Fasano

16:00 – 18:00 25 maggio
26 maggio
3 giugno
4 giugno
8 giugno
9 giugno

EQUITAZIONE
presso il Centro Argentone – Contrada Argentone – S.P. Manduria / Francavilla Fontana

16:00 – 18:00 3 giugno
4 giugno
9 giugno
11 giugno
16 giugno
18 giugno
23 giugno
24 giugno

PISCINA
presso il Centro Feel Good Enjoy Center – via Prof. Francesco Spina – Cellino San Marco;

09:30 – 11:30
15 giugno 23 giugno
16 giugno 24 giugno
17 giugno 25 giugno
18 giugno 26 giugno
19 giugno 29 giugno
22 giugno 30 giugno

BARCA
presso l’imbarcazione “Africa” – piazzale Flacco – Brindisi

09:30 – 11:30
15 giugno 29 giugno
17 giugno 1 luglio
19 giugno 3 luglio
22 giugno
24 giugno
26 giugno

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