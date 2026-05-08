La Provincia di Brindisi, d’intesa e in collaborazione con SOCIOCULTURALE, nell’ambito del Servizio di Integrazione Scolastica Disabili, propone, nei mesi di maggio e giugno 2026, quattro Laboratori Inclusivisi d’Arte e Sport, per promuovere la creatività, la socializzazione e il benessere, riservati a circa 60 ragazzi/e, tra utenti del Servizio e coetanei.
Le quattro esperienze proposte sono:
• Laboratorio di Animazione e Giocoleria, presso l’I.I.S.S. Gaetano Salvemini – via Attoma – sede di Fasano;
• Laboratorio di Equitazione, presso il Centro Argentone – Contrada Argentone – S.P. Manduria / Francavilla Fontana, nei pressi di parco Laurito;
• Laboratorio di Piscina, presso il Centro Feel Good Enjoy Center – via Prof. Francesco Spina – Cellino San Marco;
• Laboratorio Barca, presso l’imbarcazione “Africa” – piazzale Flacco – Brindisi.
Ogni laboratorio si avvarrà dell’apporto di educatori, assistenti alla comunicazione e OSS del Servizio, che coadiuveranno gli esperti/istruttori nella conduzione e realizzazione delle attività.
Le richieste di iscrizione, tramite modulo specifico, mediante il link:
https://forms.gle/AvZYswsphSAsWGJSA dovranno pervenire entro mercoledì 20 maggio 2026.
CHI PUÒ ISCRIVERSI? Ragazze/i beneficiari del Servizio di Integrazione Scolastica Disabili della Provincia di Brindisi e compagni coetanei.
• per chi non sia residente nel Comune di svolgimento della singola attività, è prevista la possibilità di richiedere il Servizio Trasporto gratuito;
• è possibile iscriversi ad una sola delle attività proposte;
per informazioni:
dott.ssa Elena Galiano – 334 7092808 / 0831 565464 – brindisi@socioculturale.it
CALENDARIO ATTIVITÀ
ANIMAZIONE e GIOCOLERIA
presso l’I.I.S.S. Gaetano Salvemini – via Attoma – sede di Fasano
16:00 – 18:00 25 maggio
26 maggio
3 giugno
4 giugno
8 giugno
9 giugno
EQUITAZIONE
presso il Centro Argentone – Contrada Argentone – S.P. Manduria / Francavilla Fontana
16:00 – 18:00 3 giugno
4 giugno
9 giugno
11 giugno
16 giugno
18 giugno
23 giugno
24 giugno
PISCINA
presso il Centro Feel Good Enjoy Center – via Prof. Francesco Spina – Cellino San Marco;
09:30 – 11:30
15 giugno 23 giugno
16 giugno 24 giugno
17 giugno 25 giugno
18 giugno 26 giugno
19 giugno 29 giugno
22 giugno 30 giugno
BARCA
presso l’imbarcazione “Africa” – piazzale Flacco – Brindisi
09:30 – 11:30
15 giugno 29 giugno
17 giugno 1 luglio
19 giugno 3 luglio
22 giugno
24 giugno
26 giugno