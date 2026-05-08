La Provincia di Brindisi, d’intesa e in collaborazione con SOCIOCULTURALE, nell’ambito del Servizio di Integrazione Scolastica Disabili, propone, nei mesi di maggio e giugno 2026, quattro Laboratori Inclusivisi d’Arte e Sport, per promuovere la creatività, la socializzazione e il benessere, riservati a circa 60 ragazzi/e, tra utenti del Servizio e coetanei.

Le quattro esperienze proposte sono:

• Laboratorio di Animazione e Giocoleria, presso l’I.I.S.S. Gaetano Salvemini – via Attoma – sede di Fasano;

• Laboratorio di Equitazione, presso il Centro Argentone – Contrada Argentone – S.P. Manduria / Francavilla Fontana, nei pressi di parco Laurito;

• Laboratorio di Piscina, presso il Centro Feel Good Enjoy Center – via Prof. Francesco Spina – Cellino San Marco;

• Laboratorio Barca, presso l’imbarcazione “Africa” – piazzale Flacco – Brindisi.

Ogni laboratorio si avvarrà dell’apporto di educatori, assistenti alla comunicazione e OSS del Servizio, che coadiuveranno gli esperti/istruttori nella conduzione e realizzazione delle attività.

Le richieste di iscrizione, tramite modulo specifico, mediante il link:

https://forms.gle/AvZYswsphSAsWGJSA dovranno pervenire entro mercoledì 20 maggio 2026.

CHI PUÒ ISCRIVERSI? Ragazze/i beneficiari del Servizio di Integrazione Scolastica Disabili della Provincia di Brindisi e compagni coetanei.

• per chi non sia residente nel Comune di svolgimento della singola attività, è prevista la possibilità di richiedere il Servizio Trasporto gratuito;

• è possibile iscriversi ad una sola delle attività proposte;

per informazioni:

dott.ssa Elena Galiano – 334 7092808 / 0831 565464 – brindisi@socioculturale.it

CALENDARIO ATTIVITÀ

ANIMAZIONE e GIOCOLERIA

presso l’I.I.S.S. Gaetano Salvemini – via Attoma – sede di Fasano

16:00 – 18:00 25 maggio

26 maggio

3 giugno

4 giugno

8 giugno

9 giugno

EQUITAZIONE

presso il Centro Argentone – Contrada Argentone – S.P. Manduria / Francavilla Fontana

16:00 – 18:00 3 giugno

4 giugno

9 giugno

11 giugno

16 giugno

18 giugno

23 giugno

24 giugno

PISCINA

presso il Centro Feel Good Enjoy Center – via Prof. Francesco Spina – Cellino San Marco;

09:30 – 11:30

15 giugno 23 giugno

16 giugno 24 giugno

17 giugno 25 giugno

18 giugno 26 giugno

19 giugno 29 giugno

22 giugno 30 giugno

BARCA

presso l’imbarcazione “Africa” – piazzale Flacco – Brindisi

09:30 – 11:30

15 giugno 29 giugno

17 giugno 1 luglio

19 giugno 3 luglio

22 giugno

24 giugno

26 giugno