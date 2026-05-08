Prende il via domani, sabato 9 maggio, da Brindisi, dopo il rinvio di ventiquattr’ore deciso a causa delle condizioni meteo, “TELENORBA50 – Nel Cuore del Mezzogiorno”, il nuovo progetto editoriale e televisivo con cui Telenorba celebra i suoi primi 50 anni di storia attraverso un viaggio nei capoluoghi di provincia di Puglia e Basilicata.

L’appuntamento inaugurale è in programma alle 20.00 in piazza Duomo e segna l’inizio di un percorso che, per otto settimane consecutive, porterà l’emittente nelle piazze del territorio per raccontare comunità, trasformazioni, identità e prospettive future del Mezzogiorno.

Non un semplice programma televisivo, ma un progetto diffuso che vive per un’intera settimana all’interno delle città coinvolte. Da lunedì scorso, infatti, Telenorba è già presente a Brindisi con il “Tigrotto”, il mezzo brandizzato che accompagna il tour e dal quale vengono realizzati collegamenti quotidiani nei telegiornali, a Mattino Norba e nella striscia pomeridiana “Telenorba in Città”, dedicata al racconto delle eccellenze, delle criticità e delle trasformazioni del territorio.

La serata di sabato sarà condotta dal vice direttore del TgNorba Antonio Procacci, con la partecipazione del direttore Domenico Castellaneta, e alternerà interviste, reportage, contributi video e immagini d’archivio dedicate ai grandi eventi che hanno segnato la storia di Brindisi e raccontati negli anni da Telenorba.

Tra gli ospiti del primo appuntamento ci saranno il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il presidente del Consiglio regionale pugliese Toni Matarrelli, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Francesco Mastro, l’imprenditore Angelo Maci, presidente e fondatore di Cantine Due Palme, il presidente di Federalberghi Brindisi Pierangelo Argentieri e Al Bano, artista simbolo del territorio.

Il programma sarà successivamente trasmesso domenica sera sulle reti del gruppo.