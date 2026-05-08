L’ultimo atto dell’intensa e vibrante sfida tra Dinamo Brindisi ed Esperia Cagliari andrà in scena domani sabato 9 maggio alle ore 18:00 al PalaZumbo. Una gara da dentro o fuori, la terza e decisiva sfida di una serie che, in appena una settimana, ha già regalato emozioni forti, ribaltamenti e grande equilibrio.

Due squadre che hanno speso ogni energia fisica e mentale per provare a prendere il controllo della serie e conquistare un posto nei quarti di finale playoff per la promozione in Serie B Nazionale. Dopo gara 1, decisa all’overtime in favore dei sardi, la reazione della Dinamo non si è fatta attendere: la squadra di coach Cristofaro ha risposto con una prestazione di carattere e qualità, imponendosi al PalaPirastu e riportando la serie in perfetta parità sull’1-1.

Ora tutto si decide a Brindisi, in un PalaZumbo che si prepara a vivere una serata di grande basket e fortissime emozioni.

A presentare la sfida è il capitano Vincenzo Pulli: “Siamo contenti di essere arrivati a gara 3 e di avere la possibilità di giocarci il passaggio del turno davanti ai nostri tifosi. Questo è un momento storico per noi e per la società, frutto del duro lavoro e dei sacrifici fatti da tutti durante la stagione. Vi aspettiamo al PalaZumbo per sostenerci e dimostrare, ancora una volta, di essere il nostro sesto uomo in campo”.

La Dinamo Brindisi chiama a raccolta il proprio pubblico: il PalaZumbo dovrà essere una bolgia, un fattore decisivo, capace di spingere la squadra oltre il limite per provare a scrivere insieme una pagina importante della storia biancoazzurra.

Arbitri dell’incontro: Procacci Aldo di Corato (Ba) – Conforti Matteo di Matera

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi