La Merenda nell’Oliveta è diventata, nel tempo, uno degli appuntamenti più attesi dalle nostre 535 Città dell’Olio. Un momento speciale che invita cittadini e visitatori a rallentare il ritmo, a riconnettersi con la terra e a riscoprire il fascino discreto del paesaggio olivicolo italiano.

Nel 2026 l’Italia celebra l’80° anniversario della Repubblica. La Merenda nell’Oliveta racconta questa ricorrenza attraverso un’immagine semplice e potente: la Repubblica come un olivo vivo, radicato nella storia del Paese e nutrito ogni giorno dai gesti delle persone. L’olivo diventa la tela simbolica dell’iniziativa: un albero dalle radici profonde nei valori che tengono insieme una comunità, un tronco che unisce territori e generazioni, rami che si estendono nelle Città dell’Olio e nelle storie quotidiane di chi le abita.

A Fasano, l’edizione 2026 vedrà protagonista la Grotta di Santa Vigilia, una chiesa rupestre tra le più interessanti del territorio fasanese, immersa bel cuore della Piana degli olivi monumentali, tra le masserie storiche Cerasina e Abaterisi.

«Celebrare la Merenda nell’Oliveta nel 2026 assume per noi un significato ancora più profondo – dichiara l’assessore alle Attività Produttive, Giuseppe Galeota -. In concomitanza con l’ottantesimo anniversario della nostra Repubblica, abbiamo voluto che Fasano omaggiasse questo compleanno nazionale attraverso l’elemento che più ci identifica: l’olivo. Come la nostra Repubblica, anche i nostri olivi monumentali rappresentano radici salde, resilienza e una bellezza che si rigenera nel tempo grazie alla cura della comunità.

Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale rinnova il suo impegno nel promuovere un’economia del territorio basata sulla sostenibilità e sulla valorizzazione delle nostre eccellenze agricole. Scegliere la Grotta di Santa Vigilia, cuore pulsante della nostra civiltà rupestre, significa unire il patrimonio storico a quello produttivo. Invitiamo i cittadini a riscoprire il valore dell’oleocultura non solo come risorsa economica, ma come pilastro identitario e turistico. Un plauso va alla cooperativa Serapia per i suoi 15 anni di attività al servizio del territorio e alla professionalità dei nostri produttori e artigiani del gusto, che insieme rendono Fasano una protagonista d’eccellenza all’interno della rete nazionale delle Città dell’Olio».

L’evento gratuito, organizzato dal Comune di Fasano, si inserisce a pieno titolo nel programma di valorizzazione delle eccellenze del territorio e del patrimonio agricolo e culturale locale, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere iniziative che coniugano tradizione, sostenibilità e promozione culturale e turistica.

Le guide della cooperativa Serapia accompagneranno i partecipanti in un vero e proprio viaggio di conoscenza dell’oleocultura fasanese, passeggiando tra gli olivi monumentali, vivendo un’esperienza che unisce natura, agronomia e bellezza. Un modo per scoprire saperi antichi e sapori autentici, con degustazioni degli olii e una speciale merenda vegana “all’italiana”, preparata da Madia Galiano di Raparossa Cucina Naturale. A conclusione della passeggiata, ci sarà anche un “dolce” momento in cui si coglierà l’occasione per festeggiare tutti insieme i 15 anni di cammino della cooperativa Serapia.

Ufficio Stampa

Città di Fasano