Al termine del campionato di Seria A2, la Givova Scafati, prima classificata al termine della stagione regolare, è promossa direttamente in Serie A e ottiene il titolo di Campione d’Italia Dilettanti FIP.

Le squadre classificate dall’8° al 13° posto accedono ai Play-In che regaleranno due accessi nella griglia dei Playoff, alla quale hanno avuto accesso le squadre classificate dal 2° al 7° posto della stagione regolare.

Di seguito il programma ed i risultati delle gare dei play-in e dei play-off:

PLAY-IN – Primo turno (29 aprile):

Cremona-Torino=59-56

Livorno-Urania Milano=102-84

PLAY-IN – Secondo turno (3 maggio):

18:00 Avellino-Cremona

19:00 Rimini-Livorno

PLAY-OFF QUARTI DI FINALE

Serie 1 – Pesaro-vincente Rimini-Livorno

Serie 4 – Cividale-Rieti

Serie 3 – Verona-Valtur Brindisi

Serie 2 – Fortitudo Bologna-vincente Avellino-Cremona

SEMIFINALI

Serie 5 – Vincente 1 vs vincente 4

Serie 6 – Vincente 2 vs vincente 3

FINALE

Vincente 5 vs vincente 6

Tutti i turni di Playoff si disputano al meglio delle 5 partite (alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa).

La squadra vincente la Finale è la seconda squadra promossa in Serie A, per la stagione 2026/27.

DATE

Quarti di Finale – Giovedì 7 e venerdì 8, sabato 9 e domenica 10, martedì 12 e mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15, domenica 17 e lunedì 18 maggio

Semifinali – Mercoledì 20 e giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23, lunedì 25 e martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28, sabato 30 e domenica 31 maggio

Finale – Domenica 7, martedì 9, venerdì 12, domenica 14, mercoledì 17 giugno