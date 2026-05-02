Figura ormai affermata e ampiamente acclamata sulle scene newyorkesi, il pianista e direttore d’orchestra Stefano Miceli torna protagonista con uno degli appuntamenti più attesi della stagione promossa dalla Miceli Arts Foundation: il “Music & Conversations with Stefano

Miceli Festival”, ideato e fondato nel 2021 dallo stesso Maestro e divenuto negli anni un punto di riferimento distintivo nel panorama culturale della città.

Lunedì 11 maggio alle ore 19:30, il National Opera America Center ospiterà “Histoire du Tango”, una serata di grande fascino che vedrà Stefano Miceli esibirsi in formazione di trio insieme al compositore e clarinettista Paolo Marchettini e al violoncellista newyorkese

James Acampora.

Il festival, nato da un’intuizione artistica di Miceli, rappresenta una formula unica che unisce eccellenza esecutiva e divulgazione culturale: un vero e proprio dialogo tra artista e pubblico, in cui la musica viene raccontata, spiegata e vissuta nella sua dimensione più profonda. Questa visione innovativa ha contribuito a consolidare la presenza del Maestro nella vita musicale newyorkese, lasciando un segno distintivo e riconoscibile nel tessuto culturale della città.

In “Histoire du Tango”, il Maestro Stefano Miceli alternerà virtuosismo esecutivo a racconti, aneddoti, riferimenti storici e spunti interpretativi, trasformando il concerto in un’esperienza immersiva e partecipata, tratto distintivo del festival.

Il programma si configura come un viaggio sonoro attraverso l’evoluzione del tango, dalle sue radici ottocentesche alle raffinate trasformazioni del Novecento. Attraverso l’intenso dialogo tra pianoforte, clarinetto e violoncello, emergono le molteplici anime di questo genere, tra eleganza, passione e profondità espressiva.

In programma, musiche di Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Isaac Albéniz e Kurt Weill, reinterpretate in una veste cameristica elegante e suggestiva, capace di esaltare tanto la dimensione lirica quanto quella ritmica e drammatica.

A seguire, alle ore 8:30pm, si terrà il cocktail reception “Meet the Maestro”, occasione esclusiva per dialogare con gli artisti in un contesto informale.

Artista di fama internazionale, Stefano Miceli si è esibito nelle più prestigiose sale del mondo, tra cui la Berliner Philharmonie, la Sydney Opera House, il Gewandhaus, il Teatro La Fenice, la Forbidden City Concert Hall e la Carnegie Hall. A New York, la sua intensa attività artistica e accademica ne ha ulteriormente consolidato prestigio e autorevolezza.

La partecipazione all’evento prevede registrazione obbligatoria ed esclusivamente online al seguente link:

https://www.eventbrite.com/e/histoire-du-tango-with-stefano-miceli-in-music-conversations-festival-tickets-1988258602001

Gli studenti possono richiedere un passcode per accedere a biglietti al prezzo speciale di 10 dollari scrivendo a appiaproductions@gmail.com.

Dettagli dell’evento

Evento: Music & Conversations with Stefano Miceli Festival – “Histoire du Tango”

Artisti: Stefano Miceli (pianoforte e relatore), Paolo Marchettini (clarinetto), James Acampora (violoncello)

Data: Lunedì 11 maggio | Ore 19:30

Luogo: National Opera America Center, 330 7th Avenue, New York, NY 10001

A seguire: Ore 20:30 – Cocktail reception “Meet the Maestro”

Registrazione (obbligatoria): esclusivamente online

https://www.eventbrite.com/e/histoire-du-tango-with-stefano-miceli-in-music-conversations-festival-tickets-1988258602001

Info: appiaproductions@gmail.com