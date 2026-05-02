Prenderà avvio lunedì 4 maggio il ciclo di attività previsto per il percorso di Biologia con curvatura biomedica del Liceo “Fermi‑Monticelli” di Brindisi, con il primo incontro dedicato alle classi quinte. Gli studenti saranno accolti presso l’Ospedale “Perrino” per una mattinata di approfondimento nei reparti di Radioterapia e Terapia Antalgica e Cure Palliative, entrando così in contatto diretto con professionisti, tecnologie e pratiche cliniche di alto livello.

A questo appuntamento parteciperanno figure istituzionali e sanitarie di riferimento per il territorio:

• Dott. Arturo Antonio Oliva, Presidente OMCeO Brindisi

• Dott. Maurizio De Nuccio, Direttore Generale ASL BR

• Dott. Andrea Molino, Direzione Sanitaria Ospedale “Perrino”

• Prof.ssa Stefania Metrangolo, Dirigente Scolastico del Liceo “Fermi‑Monticelli”

• Prof.ssa Paola Scalzo, Referente del Progetto del Liceo

• Dott. Rocco Caliandro, Referente Medico del percorso “Biologia con curvatura biomedica”

Un percorso che unisce scuola, sanità e ricerca

Il progetto di curvatura biomedica rappresenta una delle esperienze più significative nel panorama formativo nazionale, perché nasce con un obiettivo chiaro: avvicinare gli studenti alle discipline biomediche attraverso un dialogo costante tra scuola e mondo sanitario.

Il percorso si fonda su quattro direttrici principali:

• integrazione tra teoria e pratica, grazie alla collaborazione diretta con medici e strutture ospedaliere;

• potenziamento delle competenze scientifiche, con un approccio orientato alle professioni mediche e sanitarie;

• valorizzazione delle conoscenze biologiche, attraverso attività laboratoriali e applicazioni reali;

• orientamento consapevole, che permette agli studenti di comprendere da vicino il valore della ricerca, della cura e della responsabilità professionale.

Questa sinergia tra scuola e sanità trasforma il percorso in un vero ponte verso l’università, offrendo agli studenti strumenti concreti per maturare scelte future informate e motivate.

Le prossime tappe del percorso

Dopo l’appuntamento del 4 maggio, le attività proseguiranno secondo la seguente pianificazione:

1ª Annualità – Classi III Lunedì 11 maggio 2026 – Ospedale “Perrino” di Brindisi Visita ai reparti:

• U.O.C. Centro Trasfusionale

• U.O.C. Radiologia

2ª Annualità – Classi IV Lunedì 25 maggio 2026 – Ospedale “Perrino” di Brindisi Attività presso:

• Laboratorio Analisi Cliniche “Perrino”

• Sala Tecnica del Reparto di Dialisi

L’Ordine dei Medici della provincia di Brindisi ed il Liceo “Fermi‑Monticelli” confermano così il proprio impegno e la reciproca collaborazione nella costruzione di percorsi formativi innovativi, capaci di mettere gli studenti al centro di un’esperienza educativa che unisce conoscenza, pratica e orientamento, in collaborazione con le istituzioni sanitarie del territorio.

Ufficio Stampa

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

Provincia di Brindisi