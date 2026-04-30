La V Edizione de “La Pasquetta Brindisina” nella sua formula diffusa 2026 si prepara a vivere il suo momento conclusivo con l’appuntamento in programma il 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori. Un ultimo step che conferma e rafforza un format capace, nel corso delle settimane, di trasformare il Parco Cillarese in un punto di riferimento per la socialità cittadina, coinvolgendo famiglie, giovani e visitatori in un’esperienza condivisa all’insegna dello stare insieme.

Anche per questa giornata finale, il Parco 19 maggio 2012 (Parco del Cillarese) aprirà le sue porte al pubblico dalle ore 10 alle 23, riproponendo le aree simbolo che hanno decretato il successo della manifestazione: sport, intrattenimento, musica e food, in un equilibrio ormai consolidato ma arricchito da nuove proposte pensate per rendere l’esperienza ancora più varia e coinvolgente.

Grande attenzione sarà riservata, come sempre, ai bambini e alle famiglie. Tornerà l’animazione di Que Lo Cura, con attività ludiche, giochi e momenti di aggregazione capaci di coinvolgere i più piccoli in un clima di festa. Confermata anche l’area dedicata alle attrazioni con gonfiabili e giostrine curate dai Fratelli Montenero, garanzia di divertimento in totale sicurezza.

Tra le novità più attese di questo appuntamento conclusivo spicca la presenza della magia e dell’intrattenimento illusionistico con Fantamago, che arricchirà il programma regalando momenti di stupore e spettacolo pensati per tutte le età, contribuendo a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della giornata.

La musica continuerà a rappresentare uno degli elementi centrali dell’evento, con il dj set accompagnato dalla vocalist Vanexa, pronta a scandire i diversi momenti della giornata con energia e coinvolgimento, creando una colonna sonora dinamica e adatta a un pubblico trasversale.

L’area sportiva si conferma uno dei pilastri della manifestazione e, per l’occasione, si presenterà ancora più ricca e partecipata. Accanto alle realtà già protagoniste come la Koru Volley e la Bram Sport Brindisi, saranno presenti nuove associazioni che offriranno dimostrazioni e attività aperte al pubblico: l’ASD Ginnastica La Rosa proporrà esibizioni e momenti di prova dedicati alla ginnastica artistica; l’ASD Lunaris Ritmica coinvolgerà i presenti con dimostrazioni di ginnastica ritmica; mentre lo Studio Dance Brindisi porterà in scena esibizioni di danza latina e moderna, contribuendo a rendere l’area sportiva un vero spazio di interazione e scoperta per cittadini di tutte le età.

Non mancherà l’area food, coordinata da Armando Iaia, che offrirà un’ampia proposta gastronomica tra street food e specialità da gustare all’aria aperta, completando l’esperienza con momenti di convivialità e relax immersi nel verde del parco.

Ideata e organizzata dal maestro Carmine Iaia insieme alle associazioni di “Uniti Per Lo Sport”, la “Pasquetta Brindisina” si conferma un progetto capace di evolversi e crescere, accompagnando la città lungo i principali ponti primaverili e trasformando ogni appuntamento in un’occasione di incontro e partecipazione.

Il 1° maggio rappresenta così il gran finale di un percorso che ha saputo valorizzare uno degli spazi più significativi della città, consolidando il Parco Cillarese come cuore pulsante della primavera brindisina: un luogo dove sport, cultura, intrattenimento e socialità si intrecciano, restituendo alla comunità un’esperienza viva, inclusiva e condivisa.

In allegato la locandina ufficiale dell’evento.

Nico LORUSSO – Ilaria LENZITTI

Ufficio Stampa SummerTime – Animazione & Spettacolo

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