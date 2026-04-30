

Una serata all’insegna del talento, della collaborazione e di una nuova idea di cucina, sempre più attenta al benessere e alla sostenibilità. È questo lo spirito della 7ª edizione della gara gastronomica “La Cucina del BenEssere”, organizzata in collaborazione con l’azienda Natura Nuova, che ha visto protagonisti istituti alberghieri provenienti da tutta Italia.

Tra i partecipanti, a distinguersi con particolare entusiasmo e apprezzamento è stato l’Istituto Alberghiero “G. Salvemini” di Fasano, che ha conquistato il prestigioso premio della giuria popolare. Un riconoscimento significativo, che testimonia la capacità degli studenti di coniugare creatività, tecnica e attenzione agli ingredienti, interpretando al meglio i principi della cucina vegetariana.

Il piatto presentato dall’istituto — una parmigiana di seitan al farro accompagnata da grigliata di verdure, chutney di pomodoro, caciocavallo podolico, hummus di ceci e cipolla di Acquaviva al sale — ha saputo conquistare il pubblico per originalità e armonia di sapori, distinguendosi in una competizione di alto livello.

Alla gara hanno preso parte anche altri prestigiosi istituti, tra cui il “Cossa” di Pavia, l’“Einaudi” di Foggia e l’Istituto di Assisi (Perugia), vincitore del premio assegnato dalla giuria tecnica.

Fondamentale, per la riuscita dell’evento, è stato il contributo degli studenti Laveneziana Deniro e Ruggiero Donato della classe 5ª A, e Di Giulio Erika, Lekaj Kevin e Tauro Simona della classe 5ª B, che con impegno e professionalità hanno affiancato le brigate durante tutte le fasi della preparazione e del servizio, dimostrando competenze, autonomia e spirito di squadra.

Guidati dai professori Luigi Schena e Lucrezia Ricupero, i ragazzi hanno vissuto un’esperienza formativa concreta e altamente qualificante, confrontandosi direttamente con il mondo della ristorazione in un contesto reale.

Nel corso della loro permanenza in Romagna, studenti e accompagnatori hanno inoltre partecipato a momenti formativi e a una visita a uno degli stabilimenti produttivi dell’azienda, approfondendo da vicino i processi di lavorazione delle proteine vegetali e delle puree di frutta.

Il successo ottenuto dall’Istituto “G. Salvemini” rappresenta non solo un motivo di orgoglio per la scuola e per il territorio, ma anche la conferma di un percorso educativo capace di formare i professionisti del futuro, valorizzando il legame tra scuola e impresa e promuovendo una cultura gastronomica innovativa e sostenibile.