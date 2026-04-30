Un’impresa sfiorata di un soffio, la consapevolezza che si può avviare un altro ciclo vincente, e soprattutto la possibilità concreta di poter approdare in società professionistiche. Per le ragazze dell’Under15 della Polisportiva Bozzano Brindisi, l’esperienza del girone interzona disputato nei giorni scorsi in provincia di Modena, è stata un’esperienza di vita e di sport da ricordare. Le biancazzurre di coach Rosaria Balsamo hanno infatti sfiorato l’accesso alla finalissima nazionale, ma hanno raccolto applausi e annotazioni da parte di molti osservatori ed emissari di squadre di Serie A. Una grande soddisfazione per lo staff dirigenziale, che fin dal primo giorno di allenamento ha cercato di mettere tutti nelle condizioni di operare al meglio.

Un lavoro riconosciuto con l’organizzazione della Final Four regionale di categoria. Al cospetto di squadroni come la Reyer Venezia e Derthona Basket, le biancazzurre non solo hanno ben figurato, ma hanno dimostrato una maturità tattica e psicologica frutto del costante lavoro della vulcanica allenatrice brindisina, che da anni sta raccogliendo successi importanti in campo giovanile. L’esordio di fuoco contro le veneziane (più volte campionesse nazionali di categoria) è stato superato alla grande, anche se la sconfitta era da mettere in preventivo.

La seconda gara contro la Pink Basket Macerata, vinta col minimo scarto e una prova combattuta, ha ridato fiato alle speranze di Marinelli e compagne per una straordinaria promozione alle finali scudetto. Nel match finale contro il Derthona, tre tempi punto a punto, poi l’infortunio occorso alla giovane Bianca Picciallo (una 2012 di ottimo prospetto) ha orientato il match per le lombarde, che hanno vinto di soli cinque punti. Le prime due classificate hanno strappato il pass, mentre alle ragazze brindisine il sogno è sfuggito a pochi minuti dalla fine.

C’è rammarico e soddisfazione in casa Polisportiva Bozzano, per un’impresa alla portata ma anche la certezza che questo gruppo di ragazze potrà dare soddisfazioni. Alla fine, è stata festa, come è giusto che sia, con i genitori e il gruppo dirigente che hanno condiviso in tribuna pathos e orgoglio di rappresentare Brindisi a certi livelli, con la promessa di riprovarci e migliorarsi ancora: “E’ stata un’esperienza positiva per tutti – afferma la vicepresidente Cristina Carone -, e volevo ringraziare le ragazze, le famiglie e lo staff tecnico per l’impegno e i sacrifici compiuti in questa interminabile stagione, che ci soddisfa perché oltre ai risultati agonistici, ha evidenziato una crescita tecnica di queste fantastiche ragazze”.