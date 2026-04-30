Dopo il successo degli ultimi anni, torna a Fasano l’appuntamento culturale: primi ospiti annunciati e tante sorprese in arrivo nelle prossime settimane

FASANO – Si apre nuovamente il sipario su “LibriAmo…tra gli ulivi!”, la rassegna letteraria organizzata dal Mondadori Point dell’imprenditrice fasanese Laura De Mola. Nata nel 2021, la rassegna negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama culturale di Fasano, e non solo.

Il primo appuntamento della sesta edizione è fissato per il 16 maggio 2026, alle ore 19:00, nella suggestiva cornice del Canne Bianche Lifestyle Hotel di Torre Canne, dove protagonista sarà Nando dalla Chiesa con il suo ultimo libro “La ragazza di vicolo Pandolfini” (San Paolo edizioni). A dialogare e presentare l’autore sarà Rita dalla Chiesa, in un incontro che si preannuncia già tra i più attesi della rassegna.

L’evento rappresenta solo l’inizio di un calendario che verrà annunciato nelle prossime settimane, ma già si preannuncia ricco di nomi importanti.

Di seguito la panoramica del libro: “Attraverso ricordi e suggestioni, emerge il ritratto di una persona capace di unire grazia e determinazione, sensibilità e coraggio, trasformando le difficoltà della vita in forza e dignità. Sullo sfondo, eventi cruciali come il terrorismo e la lotta alla mafia danno profondità al racconto, senza mai oscurare la dimensione umana e affettiva. È una narrazione che celebra la memoria, l’impegno civile e la capacità di lasciare un segno autentico negli altri, anche lontano dai riflettori.”

Per info e prenotazioni contattare il Mondadori Point di Fasano al numero 080 567 2761 o recarsi nella sede di via Roma, 29.

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