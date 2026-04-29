Si è svolto presso l’Istituto Comprensivo Bozzano – Centro Brindisi un significativo incontro nell’ambito del progetto “Storie d’Impresa”, promosso da Impresa Donna Confesercenti Brindisi, con l’obiettivo di portare nelle scuole testimonianze reali di imprenditoria femminile del territorio.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto diretto tra studenti e imprenditrici, offrendo uno spaccato concreto del mondo del lavoro e dell’autoimprenditorialità.

Durante l’incontro sono state condivise esperienze autentiche, fatte non solo di successi, ma anche di difficoltà, scelte e percorsi di crescita.

Erano presenti le Consigliere di Parità, Avv. Maria Elisabetta Caputo e Dott.ssa Anna Rita Bruno, a testimonianza dell’importanza del tema delle pari opportunità e del ruolo delle donne nel mondo del lavoro. Hanno preso parte all’incontro le imprenditrici:

* Divina Greco

* Giulia Petronella

* Leda Conte e Federica Verga

* Rossella Bianco

* Pierangela De Simone

Le testimonianze hanno suscitato grande interesse tra gli studenti, che hanno partecipato attivamente con domande e riflessioni, rendendo l’incontro dinamico e coinvolgente.

“Portare queste esperienze nelle scuole significa offrire ai giovani esempi reali, concreti e vicini al territorio, capaci di ispirare e far comprendere cosa significhi davvero mettersi in gioco”, ha dichiarato Divina Greco, Coordinatrice Provinciale Impresa Donna Confesercenti Brindisi.

Il progetto “Storie d’Impresa” si conferma così uno strumento importante per creare un ponte tra scuola e impresa, contribuendo a diffondere una cultura dell’intraprendenza, della consapevolezza e delle pari opportunità.

Confesercenti della Provincia di Brindisi – Brindisi Centro Associazione Commercianti