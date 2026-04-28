Il cortile scolastico questa mattina si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto per dare voce alla natura. Alcune classi della scuola secondaria di primo grado “Giulio Cesare” si sono ritrovate nel cortile della scuola per una mattinata dedicata alla poesia in occasione della “Giornata della Terra”.

L’iniziativa, dal titolo “Fiori di versi”, è stata organizzata dai professori Sandro Chirizzi e Federica Rollo in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e rappresenta il culmine di un percorso didattico intenso: nelle ultime settimane, gli studenti hanno partecipato a laboratori di scrittura creativa, esplorando il linguaggio della poesia come strumento di sensibilizzazione ecologica. La manifestazione è stata, inoltre, realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale “Le Muse” di Lecce.

A partire dalle ore 9:00 e fino alle ore 13:00, i genitori sono stati invitati a partecipare alla manifestazione per assistere alle letture. I ragazzi hanno indossato, quale simbolo di appartenenza e rispetto per il pianeta, un accessorio verde.

La celebrazione proseguirà idealmente anche nel pomeriggio. Gli studenti e le loro famiglie potranno recarsi liberamente presso la fioreria “Donna di Fiori”, in viale Commenda, per ammirare la vetrina tematica allestita appositamente per l’iniziativa e scattare foto ricordo insieme ai propri versi.

“Il progetto ‘Fiori di versi’ – afferma il Dirigente Scolastico, Giosuè Rollo – non è solo un esercizio di stile, ma un atto d’amore verso il nostro pianeta. Vedere i nostri studenti trasformare la consapevolezza ambientale in versi poetici è la conferma che la scuola può (e deve) essere il luogo in cui germoglia una nuova sensibilità civica.”