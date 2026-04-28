Si è concluso con un ampio successo di partecipazione che ha superato ogni previsione la sesta edizione del Trofeo XCO San Pancrazio. Un legame, quello tra la disciplina olimpica della mountain bike cross country e San Pancrazio Salentino, già consolidato negli anni precedenti grazie al magistrale lavoro degli organizzatori dell’Asd Bike People, presieduta da Pasquale Morleo.

Tra sole e caldo anomalo, l’evento ha visto circa 170 atleti, tra agonisti e amatori, sfidarsi su un percorso tecnico, veloce e ricco di insidie naturali, degno di un campionato regionale FCI Puglia (riservato agli agonisti) e anche di una prova figurante nel calendario del circuito regionale Challenge XCO Puglia.

Obiettivo podio raggiunto tra gli agonisti per Enrico Paolo Ciccarese (Leo Constructions SSD), Gabriele Sabatelli (ASD Sei Sport), Edoardo Spagnolo (Leo Constructions SSD) tra gli esordienti uomini 1°anno, Sara Cassanelli (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra le esordienti donne 1°anno, Andrea Saracino (Fusion Bike), Daniel Taddeo (SSD Gioventù Granata) e Michael My (Leo Constructions SSD) tra gli esordienti uomini 2°anno, Chiara Ligorio (ASD 1D+ Un Dente in Più) tra le esordienti donne 2°anno, Luciano Schettini (Asd 1D+ Un dente in più), Federico Nobile (Leo Constructions SSD) e Cosimo Sicoli (Funny Bikers) tra gli allievi uomini 1°anno, Alessia Russo (Team Go Fast Puglia), Sofia Accoto (Team Go Fast Puglia) e Sofia Pagano (Avis Bike Ruvo) tra le allieve donne 1°anno, Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese-Salentino), Pietro De Micheli (Scuola di Ciclismo Tugliese-Salentino) ed Enrico Mariano (Scuola di Ciclismo Tugliese-Salentino) tra gli allievi uomini 2°anno, Martina Lacava (Avis Bike Ruvo) e Melissa Balestra (Avis Bike Ruvo) tra le allieve donne 2°anno, Ivan Diomede (ASD 1D+ Un dente in più), Alessandro Metafuni (Scuola di Ciclismo Tugliese-Salentino) e Daniel Bianchi (Scuola di Ciclismo Tugliese-Salentino) tra gli juniores uomini, Sara Sicoli (Funny Bikers) tra le juniores donne,

Marco Russo (Team Go Fast Puglia), Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese-Salentino) e Pierluca Strippoli (Funny Bikers) tra gli under 23 uomini, Jennifer Maria Fosco (ASD Puglia Challenge) e Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo) tra le under 23 donne.

Primati di categoria per Pietro Elia (Team Eracle – élite sport), Mattia Suma (Città degli Imperiali Cycling Team – master junior), Luca Carrozzo (MTB Bikers Erchie – master 1), Maurizio Ditaranto (Asd Talent Bike – master 2), Graziano Notarangelo (NRG Bike – master 3), Daniele Vitulli (Team Oroverde Bitonto – master 4), Andrea Diomede (Team Oroverde Bitonto – master 5), Salvatore Stridi (Asd A Ruota Libera – master 6), Domenico D’Agnano (Biciclub San Vito dei Normanni – master 7) ed Emanuela Civilla (Mtb Casarano – master donna 5) tra gli amatori e per loro il campionato regionale FCI Puglia di cross country ci sarà il 10 maggio prossimo a Bitonto (XC Lama Balice).

Un arrivederci al prossimo anno per la settima edizione del Trofeo XCO San Pancrazio e tante parole di compiacimento agli organizzatori per il lavoro svolto magnificamente nel dietro le quinte. A far vestire le maglie di campione regionale FCI Puglia il presidente Tommaso Depalma insieme al consigliere Sabino Piccolo, al responsabile del settore fuoristrada Udo Corrado, al collaboratore del medesimo settore Mimmo Delvecchio e ai tecnici Anna Paola Rella, Daniele Vitulli e Maurizio Ditaranto.

I CAMPIONI REGIONALI FCI PUGLIA CROSS COUNTRY 2026 AGONISTI

Under 23 donne: Jennifer Fosco (Asd Puglia Challenge)

Under 23 uomini: Marco Russo (Team Go Fast Puglia)

Juniores uomini: Andrea Diomede (Asd 1D+ Un Dente in Più)

Juniores donne: Sarà Sicoli (Funny Bikers)

Allievi uomini 2°anno: Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese-Salentino), Pietro De Micheli

Allievi uomini 1°anno: Luciano Schettini (Asd 1D+ Un Dente in Più)

Esordienti uomini 2°anno: Andrea Saracino (Fusion Bike)

Esordienti uomini 1°anno: Enrico Paolo Ciccarese (Leo Constructions SSD)

Allieve donne 2°anno: Martina Lacava (Avis Bike Ruvo)

Allieve donne 1°anno: Alessia Russo (Team Go Fast Puglia)

Esordienti donne 2°anno: Chiara Ligorio (Asd 1D+ Un Dente in Più)

Esordienti donne 1°anno: Sara Cassanelli (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro)

LINK UTILI

https://www.youtube.com/watch?v=mM_dQMhvwp8 servizio di Bike Recap a cura dello speaker Giulio Carbone

https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20264650 classifiche su ICRON

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Comunicato Stampa Comitato Regionale FCI Puglia