Una Veglia di preghiera per tutte le Vocazioni giovedì 30 aprile alle ore 20,00. È l’iniziativa della comunità di formazione dei prenovizi carmelitani insieme al loro formatore Padre Cosimo Pagliara, Provinciale dei Carmelitani, in occasione della 63a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.

La Veglia, che si celebrerà nella Basilica del Carmine di Mesagne, luogo di secolare presenza dei Carmelitani, avrà come tema “La scoperta interiore del dono di Dio”, così come Papa Leone XIV ha voluto intitolare il suo messaggio per la stessa Giornata di preghiera per le Vocazioni.

Durante il momento di preghiera, l’ascolto della Parola di Dio e i segni della liturgia si alterneranno con l’ascolto di testimonianze vocazionali. I presenti avranno quindi modo di ascoltare la Madre generale delle suore carmelitane, suor Wilma, sulla capacità di fermarsi per accogliere la vocazione. Seguirà la testimonianza di Angelo e Marica, sposi mesagnesi, che parleranno della necessità dell’ascolto per perseverare nella Vocazione. Infine, il giovane prenovizio Mesagnese Francesco farà la sua testimonianza sulla gioia e la fatica di seguire il Signore.

Tutto confluirà nell’Adorazione Eucaristica. Davanti a Cristo, realmente presente nel Pane Eucaristico, si deporrà nel silenzio la preghiera per tutte le Vocazioni: sacerdotali, religiose, matrimoniali e ogni sorta di chiamata alla felicità vera.

Una serata che si promette essere occasione propizia per ritrovarsi come comunità, chiedendo il dono di numerose e sante Vocazioni e ascoltare testimonianze di chi giorno dopo giorno scopre la sua chiamata alla gioia.

Appuntamento quindi per giovedì 30 aprile alle ore 20,00 presso la Basilica del Carmine di Mesagne, con un invito particolarmente rivolto a giovani e giovanissimi.