La Società Trasporti Pubblici di Brindisi rende noto che, a partire da venerdì 1 maggio, sarà istituita la linea 53 in partenza dal Porticciolo turistico e diretta verso il centro commerciale Le Colonne, con transito nell’area di sosta dell’ospedale Perrino.
Questo il percorso della nuova linea:
Percorso in andata: Porticciolo Turistico – via Materdomini – Aeroporto Militare – via Duca degli Abruzzi – via IV Novembre – via Primo Longobardo – via Pisa – via Ruggero de Simone – viale della Repubblica – via Carlo Alberto Dalla Chiesa – via Paolo Borsellino – viale Francesca Morvillo – strada della Torretta – via Serra – via Egnazia – via Provinciale San Vito – SS16 – Ospedale “Perrino” – centro commerciale “Le Colonne”;
Percorso in ritorno: centro commerciale “Le Colonne” – Ospedale “Perrino” – SS16 – via Provinciale San Vito – via Egnazia – via Serra – strada della Torretta – via Carlo Alberto Dalla Chiesa – via Paolo Borsellino – viale Francesca Morvillo – strada della Torretta – viale della Repubblica – via Ruggero de Simone – via Benedetto Brin – via Umberto Maddalena – Aeroporto Militare – via Materdomini – Porticciolo Turistico
dal lunedì alla domenica
andata: partenza corse ore 05:45, 07:45, 09:25, 11:15, 12:45, 15:20, 17:15, 18:45, 20:20
ritorno: partenza corse ore 07:00, 08:35, 10:10, 14:30, 16:10, 18:00, 19:30, 22:00
Sempre a partire dall’1 maggio 2026, in concomitanza con l’attivazione della nuova linea 53, saranno definitivamente soppresse le linee 31 e 51.
Gli utenti potranno consultare i canali aziendali per ulteriori informazioni.