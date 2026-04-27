April 27, 2026
Apr 27, 2026    Posted by    Basket, evidenza1

Quarta sconfitta consecutiva, quinta nelle ultime sei giornate di campionato per una Valtur Brindisi aggiorna le statistiche negative dell’ultimo mese di campionato funesto e chiude così in settima posizione la classifica, sesta nel tabellone playoff e conseguente perdita del fattore campo nel primo turno. Cocente delusione nel derby pugliese che vedeva opposte Brindisi e Ruvo di Puglia in occasione dell’ultima giornata di regular season di Serie A2, terminata sul punteggio di 74-76 in favore degli ospiti che disputeranno il playout per mantenere il diritto di giocare nella seconda serie. Brindisi non riesce più a vincere e nemmeno il doppio cambio degli americani porta i frutti sperati nel match del PalaPentassuglia, in cui Ahmad esce alla ribalta nell’ultimo quarto ma fallisce l’occasione finale dell’aggancio.

Starting five biancoazzurro inedito formato da Cinciarini-Mouaha-Jones-Esposito-Vildera. L’asse play-pivot Cinciarini-Vildera fa la differenza nella parte iniziale trovando un asset importante per scardinare la difesa ospite, Brooks entra subito in ritmo invece dall’altro lato del campo a segno con 10 punti in un primo quarto a marce alte che vede realizzare i primi punti della new entry Ahmad, per la tripla del 23-20 al 10’. Si accende Smith con sette punti consecutivi all’inizio del secondo periodo mentre la Valtur si appoggia alla forza fisica di Esposito in penetrazione al ferro (28-28). L’attacco brindisino si ferma a troppi tentativi dalla distanza non andati a buon fine (3/11 da tre nel primo tempo) e Ruvo ne approfitta per mettere il naso avanti capitalizzando un lavoro difensivo ottimale nel concedere solo due canestri dal campo in otto minuti ai padroni di casa (30-35). Cinciarini riprende in mano le redini del gioco sul finire del secondo periodo confezionando assist a Vildera e Mouaha per il pareggio a metà partita:35-35.
Jones non riesce ancora a sbloccarsi al tiro al rientro in campo (gravato poi anche di tre falli personali) e Brindisi deve trovare alternative per prendere ritmo offensivo, su tutte Mouaha autore di due triple di fila (43-37 al 24’). Ruvo risponde colpo su colpo e, con un maxi break di 6-22 in sei minuti, ribalta completamente l’inerzia del match fino ad allungare quasi in doppia cifra di vantaggio a fine terzo quarto sul 49-58 grazie alla vena di Jerkovic e Smith. Ahmad attacca il ferro in due azioni e si procura due viaggi dalla lunetta e Ruvo raggiunge il bonus falli di squadra dopo appena un minuto e mezzo dell’ultimo quarto. Si sblocca al tiro da tre punti Ahmad con due triple una dietro l’altra a riportare i suoi ad un possesso di distanza (60-63 al 34’). Un’altra tripla di Ahmad impatta la partita sul 70-70 a due minuti dalla fine ma gli ospiti hanno la lucidità di trovare il canestro spalle a canestro di Nikolic e capitalizzare i liberi con Brooks e Musso per il 71-76 a 45” dal termine. Dopo il timeout chiamato da coach Bucchi, Miani continua a tenere accesa la fiammella della speranza realizzando la tripla del -2 e nell’azione decisiva Ahmad tenta il tutto per tutto con la penetrazione e schiacciata che si infrange su ferro.

Delineato il tabellone playoff, Brindisi sfiderà Verona nel quarto di finale con lo svantaggio del fattore campo e le prime due gare da giocare in trasferta. Date e orari verranno stabilite nelle prossime ore.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA: 74-76 (23-20, 35-35, 49-58, 74-76)

VALTUR BRINDISI: Jones (0/1, 0/4, 2 r.), Cinciarini 11 (2/4, 2/4, 7 r.), Ahmad 17 (0/4, 4/9, 5 r.), Mouaha 11 (0/3, 2/3, 4 r.), Vildera 10 (5/5), Miani 3 (0/1, 1/3, 8 r.), Esposito 17 (5/10, 0/1, 9 r.), Radonjic 2 (1/1, 0/2, 3 r.), Maspero (0/3 da tre, 1 r.), Fantoma 3 (0/1, 1/2), Molinaro ne. Coach: Bucchi.

CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA: Brooks 20 (4/7, 2/6, 4 r.), Smith 21 (6/10, 2/9, 3 r.), Musso 4 (1/3, 0/1, 5 r.), Reale 8 (1/2, 2/3, 3 r.), Miccoli 2 (1/2, 2 r.), Di Zanni ne, Jerkovic 10 (1/2, 2/5, 6 r.), Nikolic 9 (3/4, 4 r.), Borra 2 (1/3, 6 r.), Granieri ne. Coach: Rajola.

ARBITRI: Nuara – Centonza – Puccini.
NOTE – Tiri liberi: Brindisi 18/26, Ruvo 16/20. Perc. tiro: Brindisi 23/61 (10/31 da tre, ro 10, rd 29), Ruvo 26/57 (8/24 da tre, ro 5, rd 31).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

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