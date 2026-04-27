Quarta sconfitta consecutiva, quinta nelle ultime sei giornate di campionato per una Valtur Brindisi aggiorna le statistiche negative dell’ultimo mese di campionato funesto e chiude così in settima posizione la classifica, sesta nel tabellone playoff e conseguente perdita del fattore campo nel primo turno. Cocente delusione nel derby pugliese che vedeva opposte Brindisi e Ruvo di Puglia in occasione dell’ultima giornata di regular season di Serie A2, terminata sul punteggio di 74-76 in favore degli ospiti che disputeranno il playout per mantenere il diritto di giocare nella seconda serie. Brindisi non riesce più a vincere e nemmeno il doppio cambio degli americani porta i frutti sperati nel match del PalaPentassuglia, in cui Ahmad esce alla ribalta nell’ultimo quarto ma fallisce l’occasione finale dell’aggancio.

Starting five biancoazzurro inedito formato da Cinciarini-Mouaha-Jones-Esposito-Vildera. L’asse play-pivot Cinciarini-Vildera fa la differenza nella parte iniziale trovando un asset importante per scardinare la difesa ospite, Brooks entra subito in ritmo invece dall’altro lato del campo a segno con 10 punti in un primo quarto a marce alte che vede realizzare i primi punti della new entry Ahmad, per la tripla del 23-20 al 10’. Si accende Smith con sette punti consecutivi all’inizio del secondo periodo mentre la Valtur si appoggia alla forza fisica di Esposito in penetrazione al ferro (28-28). L’attacco brindisino si ferma a troppi tentativi dalla distanza non andati a buon fine (3/11 da tre nel primo tempo) e Ruvo ne approfitta per mettere il naso avanti capitalizzando un lavoro difensivo ottimale nel concedere solo due canestri dal campo in otto minuti ai padroni di casa (30-35). Cinciarini riprende in mano le redini del gioco sul finire del secondo periodo confezionando assist a Vildera e Mouaha per il pareggio a metà partita:35-35.

Jones non riesce ancora a sbloccarsi al tiro al rientro in campo (gravato poi anche di tre falli personali) e Brindisi deve trovare alternative per prendere ritmo offensivo, su tutte Mouaha autore di due triple di fila (43-37 al 24’). Ruvo risponde colpo su colpo e, con un maxi break di 6-22 in sei minuti, ribalta completamente l’inerzia del match fino ad allungare quasi in doppia cifra di vantaggio a fine terzo quarto sul 49-58 grazie alla vena di Jerkovic e Smith. Ahmad attacca il ferro in due azioni e si procura due viaggi dalla lunetta e Ruvo raggiunge il bonus falli di squadra dopo appena un minuto e mezzo dell’ultimo quarto. Si sblocca al tiro da tre punti Ahmad con due triple una dietro l’altra a riportare i suoi ad un possesso di distanza (60-63 al 34’). Un’altra tripla di Ahmad impatta la partita sul 70-70 a due minuti dalla fine ma gli ospiti hanno la lucidità di trovare il canestro spalle a canestro di Nikolic e capitalizzare i liberi con Brooks e Musso per il 71-76 a 45” dal termine. Dopo il timeout chiamato da coach Bucchi, Miani continua a tenere accesa la fiammella della speranza realizzando la tripla del -2 e nell’azione decisiva Ahmad tenta il tutto per tutto con la penetrazione e schiacciata che si infrange su ferro.

Delineato il tabellone playoff, Brindisi sfiderà Verona nel quarto di finale con lo svantaggio del fattore campo e le prime due gare da giocare in trasferta. Date e orari verranno stabilite nelle prossime ore.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA: 74-76 (23-20, 35-35, 49-58, 74-76)

VALTUR BRINDISI: Jones (0/1, 0/4, 2 r.), Cinciarini 11 (2/4, 2/4, 7 r.), Ahmad 17 (0/4, 4/9, 5 r.), Mouaha 11 (0/3, 2/3, 4 r.), Vildera 10 (5/5), Miani 3 (0/1, 1/3, 8 r.), Esposito 17 (5/10, 0/1, 9 r.), Radonjic 2 (1/1, 0/2, 3 r.), Maspero (0/3 da tre, 1 r.), Fantoma 3 (0/1, 1/2), Molinaro ne. Coach: Bucchi.

CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA: Brooks 20 (4/7, 2/6, 4 r.), Smith 21 (6/10, 2/9, 3 r.), Musso 4 (1/3, 0/1, 5 r.), Reale 8 (1/2, 2/3, 3 r.), Miccoli 2 (1/2, 2 r.), Di Zanni ne, Jerkovic 10 (1/2, 2/5, 6 r.), Nikolic 9 (3/4, 4 r.), Borra 2 (1/3, 6 r.), Granieri ne. Coach: Rajola.

ARBITRI: Nuara – Centonza – Puccini.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 18/26, Ruvo 16/20. Perc. tiro: Brindisi 23/61 (10/31 da tre, ro 10, rd 29), Ruvo 26/57 (8/24 da tre, ro 5, rd 31).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi