La Polizia di Stato in adesione alle circolari del Ministro dell’Interno sta intensificando i controlli amministrativi a gestori di esercizi commerciali, titolari di licenze, sul rispetto della normativa vigente in materia di locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento presenti sul territorio provinciale.

Nella giornata di ieri, il Questore ha disposto alcuni controlli nei comuni di Francavilla Fontana e Fasano ove sono state riscontrate diverse violazioni.

Il primo controllo è stato effettuato ad un locale del centro storico di Francavilla Fontana, adibito occasionalmente allo svolgimento di piccoli intrattenimenti. In questa circostanza si è reso necessario l’intervento del Comando dei Vigili del Fuoco per la presenza di una scala utilizzata quale unico accesso al piano superiore, luogo utilizzato per eventi musicali, ed una sola uscita di emergenza in precarie condizioni che, in caso di evento dannoso avrebbe potuto determinare notevole pericolo per gli avventori. Per tale motivo ne è stato inibito l’accesso.

Nel comune di Fasano, invece, è stata riscontrata la presenza di un agriturismo solitamente adibito allo svolgimento di eventi di pubblico spettacolo non autorizzati con l’impiego di addetti al controllo privi della regolare iscrizione prefettizia, forniti da una agenzia sprovvista della prescritta licenza del Prefetto.

Per talune posizioni sono in corso accertamenti volti ad acclarare l’esatta posizione amministrativa dei gestori.

Le attività di controllo sono state svolte da personale della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Brindisi, in stretta collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco e del SIAN della ASL brindisina.