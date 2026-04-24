Giovedì 14 maggio 2026, la Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera Senior” di Ostuni ospiterà il Job Day “Vieni a lavorare in Puglia”, in programma dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nella luminosa città bianca.

L’iniziativa, organizzata da ARPAL Puglia – Centro per l’impiego di Ostuni in collaborazione con l’amministrazione comunale di Ostuni, nasce con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, fornendo alle aziende partecipanti l’opportunità di entrare in contatto con candidati qualificati e motivati, anche provenienti da fuori regione.

“Vieni a lavorare in Puglia” offre un’opportunità unica per le imprese interessate al recruiting di personale e per tutti i talenti alla ricerca di nuove prospettive occupazionali.

Durante la giornata, le aziende coinvolte, avranno la possibilità di incontrare candidati, presentare le proprie realtà produttive e raccogliere curricula, mentre i partecipanti potranno conoscere da vicino le opportunità lavorative più rilevanti del territorio, confrontandosi direttamente con le imprese.

Il Job day rientra nel progetto #MareaSinistra promosso dalla Regione Puglia e volto a favorire il rientro dei talenti pugliesi e ad attrarre lavoratori da tutta Italia e dall’Estero. Per i candidati domiciliati fuori regione, sarà prevista una sessione di colloqui online dal 15 al 30 maggio 2026.

Le aziende che vogliono aderire gratuitamente al Job Day “Vieni a lavorare in Puglia” possono rivolgersi direttamente al Centro per l’Impiego di Ostuni, scrivendo una mail a ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it o contattando telefonicamente il numero 0831 1568001.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

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