April 24, 2026
Apr 24, 2026    Posted by    news

Brindisi, lunedì 27 aprile 2026 alle ore 18.00, presso l’ex Convento di Santa Chiara, (nei pressi del Duomo), si inaugurerà l’emeroteca “anni 70” con i festeggiamenti per i 55 anni del quotidiano “il Manifesto” e un dibattito con il pubblico sul tema :” il Manifesto e la libertà di stampa, oggi”. Agli storici militanti brindisini del gruppo politico “il Manifesto” sarà donata una copia originale del giornale dell’epoca.
Una iniziativa organizzata dall’Archivio Storico Benedetto Petrone-APS in collaborazione con Yeahjasi!, SantaSpazioCulturale e la Biblioteca del Vicolo.
Antonio Camuso, che condurrà il dibattito , presenterà l’ Emeroteca “anni 70” (di cui è il curatore), depositata presso i locali dell’ex-Convento di Santa Chiara , consistente in oltre tremila copie di giornali della “Nuova Sinistra, tra i quali, duemila de “il Manifesto” testimonianti un decennio, “il lungo 68” denso di battaglie per il diritto al lavoro, alla salute, per l’emancipazione femminile, contro i tentativi neofascisti, stragisti e golpisti di sovvertire le istituzioni ed instaurare un regime autoritario in Italia.
Il 28 aprile 1971 usciva in edicola il primo numero del quotidiano “il Manifesto” e fu subito un successo, grazie alla sua particolare e coraggiosa linea editoriale che aveva radici nell’impegno politico di uomini e donne dalle idee non conformi. Un esempio di coraggio e coerenza che ha permesso a “il Manifesto” di essere oggi l’unico sopravvissuto dei quotidiani nati nell’esperienza della Nuova Sinistra e “non avere nessun sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire”.
Ma si parlerà anche di lotte per la Pace e di solidarietà al popolo palestinese e a tutti i popoli oppressi o aggrediti, ieri il Vietnam e oggi l’Iran , dagli USA, Israele e dai complessi militar-industriali interessati a lucrare su morti e distruzioni causate dalle guerre. Invitiamo tutti a partecipare all’iniziativa , intervenendo al dibattito.

Antonio Camuso
Presidente dell’Archivio Storico Benedetto Petrone-APS

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