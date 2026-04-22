Prende il via Venerdì 24 aprile il ciclo di seminari di formazione specialistica “ALZHEIMER e DEMENZE”, un’iniziativa fondamentale per fornire supporto concreto, competenze mediche e strategie pratiche a chi assiste quotidianamente persone affette da declino cognitivo.

L’iniziativa a cura dell’Università del Salento si inserisce all’interno del progetto “MAI PIÙ SOLI”, sostenuto dalla Fondazione con il Sud e promosso dalla Cooperativa Sociale ERIDANO, insieme a Comune di Brindisi, Comune di Cellino San Marco, l’ASL Brindisi, Consorzio Nazionale CGM, Alzheimer Bari, Auser Brindisi, I portatori di Gioia e la Cooperativa Giro di Boa.

Il percorso formativo è rivolto specificamente a caregiver e operatori del settore. L’obiettivo è fornire una panoramica sulla malattia: dal riconoscimento delle diverse forme di demenza, alla gestione pratica dei sintomi, fino alle necessarie procedure burocratiche e alla fondamentale gestione dello stress emotivo di chi assiste il paziente.

La partecipazione all’intero ciclo di seminari è completamente gratuita con posti limitati e al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione ufficiale.