L’innovazione tecnologica incontra la tradizione agricola del territorio brindisino. Domenica 26 aprile, a partire dalle ore 15:00, la storica cornice di Villa Buontempo ospiterà un seminario informativo d’eccezione dal titolo: “Il drone in Agricoltura”.

L’evento, organizzato con il patrocinio e il supporto dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Brindisi e del Collegio Territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Brindisi, mira a esplorare le nuove frontiere dell’agricoltura di precisione. Grazie al supporto di BCC San Marzano e del Gruppo Herdonia, la giornata offrirà un approfondimento tecnico e pratico su come i sistemi a pilotaggio remoto stiano rivoluzionando la gestione delle colture.

Il Programma della giornata

I lavori si apriranno con l’intervento introduttivo di Rita Carissimo Lupo, titolare dell’Azienda Agricola Villa Buontempo. A seguire, la dottoressa agronoma Delia Pia Caldarola illustrerà le diverse applicazioni del drone nel comparto agricolo, dal monitoraggio dello stato di salute delle piante all’ottimizzazione delle risorse.

Il seminario entrerà nel vivo con il contributo dei piloti istruttori Rocco Perrella, Leonardo L’Altrella, Gaetanocosimo Massari ed Enzo Debonis, che risponderanno alle domande dei presenti e mostreranno le potenzialità dei mezzi. Durante l’incontro, sarà infatti possibile visionare da vicino droni specificamente progettati per la diagnosi e i trattamenti in campo.

Modalità di partecipazione

Per garantire la qualità dell’evento, la partecipazione è soggetta a prenotazione obbligatoria entro il 23 aprile. Si segnala che l’iniziativa verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo di 20 adesioni.

Per informazioni e prenotazioni:

WhatsApp: 338 8346910

Email: ritalupo58@libero.it

Sede: Villa Buontempo – Francavilla Fontana (BR)