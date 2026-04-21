Anche quest’anno Brindisi celebra il 25 aprile con “Resistere, pedalare, resistere”, la pedalata antifascista promossa da ANPI e FIAB. Un’iniziativa che unisce memoria storica e partecipazione civile, attraversando i luoghi simbolo della città legati alla Resistenza.
Nel giorno della Festa della Liberazione dal nazifascismo, i partecipanti ripercorreranno idealmente le tracce dei partigiani che contribuirono alla liberazione dell’Italia, in un percorso che intreccia ricordo e impegno. La pedalata rappresenta anche un omaggio alle staffette partigiane, donne che svolsero un ruolo decisivo nella lotta di liberazione, distinguendosi per coraggio e determinazione.
L’edizione 2026 assume un valore particolare: ricorre infatti l’80° anniversario del percorso che portò alla nascita della Repubblica Italiana, tra Assemblea Costituente, referendum istituzionale e primo voto delle donne, passaggi fondamentali nella storia democratica del Paese.
Il raduno è previsto alle ore 9 in Piazza Vittoria, con partenza immediata e arrivo alle ore 11 presso piazzetta Sottile De Falco.
La giornata prenderà il via alle 10.30 in piazza Santa Teresa con la cerimonia ufficiale. A seguire, ci si sposterà nuovamente in piazzetta Sottile De Falco per la conclusione delle iniziative promosse dall’ANPI, con la deposizione di una corona d’alloro sotto la targa dedicata al partigiano brindisino Vincenzo Gigante. Un momento solenne per rinnovare il valore della memoria e dei principi di libertà e democrazia.