Il prossimo 21 aprile 2026, la Questura di Brindisi promuoverà la seconda edizione del progetto “Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato”, iniziativa di rilievo nazionale che si svolgerà presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi nel corso della mattinata.

All’evento parteciperanno numerosi Istituti scolastici di Brindisi e provincia, nonché i rappresentanti delle più alte cariche istituzionali.

Il progetto, realizzato dalla Questura di Brindisi in collaborazione con le Specialità della Polizia di Stato, si propone di coniugare la cultura artistica e teatrale con i valori fondanti dell’Istituzione, offrendo ai giovani un’occasione di riflessione e confronto su tematiche di particolare attualità e rilevanza sociale. Tra queste, il contrasto alla violenza di genere e a ogni forma di discriminazione, la sicurezza stradale e ferroviaria, la sicurezza informatica, il fenomeno del bullismo, nonché la promozione dello sport e il rispetto delle diversità.

Il teatro, luogo privilegiato di condivisione, emozione e crescita culturale, rappresenta il contesto ideale per favorire un dialogo diretto con le nuove generazioni. In tale prospettiva, il Signor Capo della Polizia ha fortemente sostenuto la diffusione del progetto su tutto il territorio nazionale, delineando un percorso che si sviluppa su un duplice piano: da un lato, un itinerario reale che attraversa i teatri italiani, portando concretamente la Polizia di Stato a contatto con i giovani; dall’altro, un cammino simbolico e formativo che accompagna gli studenti nella costruzione di una coscienza civica fondata sui valori della legalità, del rispetto delle differenze e della cittadinanza attiva e consapevole.

La giornata sarà articolata in una serie di interventi formativi, integrati da momenti ludico-educativi ed esibizioni musicali ove i protagonisti saranno proprio i giovani studenti.

Vi parteciperà anche il noto cantautore Ignazio Deg, giovane artista italiano che intratterrà il pubblico con alcuni dei suoi brani più apprezzati. Attraverso la sua musica, valorizzerà la realtà locale e il territorio pugliese, mettendo in evidenza l’importanza della determinazione e del coraggio come strumenti fondamentali per affrontare ostacoli, sfide e difficoltà e raggiungere i propri obiettivi di vita.

Al termine dell’iniziativa, saranno premiati gli studenti risultati vincitori del gioco interattivo Kahoot.

All’interno del foyer del Teatro saranno inoltre allestiti stand informativi a cura degli Uffici e delle Specialità della Polizia di Stato, al fine di favorire una più ampia conoscenza delle attività svolte quotidianamente a servizio della collettività.