Quando la formazione di eccellenza incontra la lungimiranza industriale, il risultato non è solo un diploma, ma un contratto di lavoro immediato. È questo il messaggio forte che arriva dall’I.I.S.S. “Ferraris De Marco Valzani” – Polo Tecnico Professionale “Messapia”, che giovedì 23 aprile, alle ore 11.00, ospiterà presso la sede “Ferraris” di via Adamello 18 a Brindisi una giornata simbolo per il sistema educativo e produttivo pugliese.

L’evento, dedicato al merito e all’innovazione, è il coronamento di un percorso formativo di altissimo profilo. Gli studenti degli indirizzi MAT (Manutenzione e Assistenza Tecnica) e MIT (Industria e Artigianato per il Made in Italy), dopo un intenso periodo di training con gli esperti della Scandiuzzi Steel Constructions Spa, colosso del settore metalmeccanico che ha scelto di investire direttamente sui giovani talenti del territorio brindisino, riceveranno il prestigioso Certificato di Qualifica Saldatore ENI-ISO 9606-1 e le certificazioni di primo e secondo livello in “Prove Non Distruttive” (PND).

Focus dell’evento, intitolato “L’industria incontra il talento”, sarà la presenza del presidente Cav. Renzo Scandiuzzi che firmerà la Lettera di impegno all’assunzione per cinque studenti del quinto anno da parte dei vertici dell’Azienda. Questi futuri professionisti della carpenteria meccanica, selezionati per l’alto potenziale dimostrato, entreranno ufficialmente nell’organico aziendale subito dopo gli esami di maturità 2026. Un segnale concreto di come la scuola possa essere il principale motore di occupabilità.

«Vedere i nostri ragazzi – ha dichiarato il Dirigente Scolastico Rita Ortenzia De Vito – pronti a entrare nel mondo del lavoro prima ancora del diploma è la conferma che la sinergia tra scuola ed eccellenze dell’industria internazionale, come Scandiuzzi Spa, è la chiave per il rilancio occupazionale del nostro territorio».

L’incontro non sarà solo una celebrazione, ma un confronto strategico sul destino industriale di Brindisi: in un’epoca segnata dalle sfide della rivoluzione tecnologica e della transizione ecologica, il dialogo tra istituzioni e impresa diventa vitale. Il focus si sposterà sulle nuove frontiere della meccatronica e delle energie rinnovabili, ambiti nei quali il Polo “Messapia” e le realtà produttive locali intendono giocare un ruolo da leader nel Mediterraneo.

All’evento, moderato dalla Dirigente De Vito, prenderanno parte i massimi rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’industria territoriale.