L’Amministrazione Comunale di Brindisi ha recentemente approvato una delibera di Giunta volta alla rinegoziazione di 158 mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di un’operazione di natura prettamente finanziaria che, pur mantenendo inalterata la scadenza fisiologica del debito, rimodula le rate per generare liquidità nel biennio 2026-2027. È doveroso però sottolineare come tale manovra comporti inevitabilmente un differimento degli oneri. Infatti l’alleggerimento odierno si tradurrà in un incremento dell’impegno di spesa a partire dal 2028, con ricadute dirette sui bilanci delle future amministrazioni.

A fronte di questa scelta, che impegna il futuro finanziario dell’Ente, riteniamo imprescindibile che le risorse straordinarie liberate da questa operazione non vengano assorbite dall’ordinaria gestione corrente. La nostra città necessita di risposte urgenti poiché gli eccezionali eventi meteorologici delle scorse settimane hanno drammaticamente aggravato la condizione della rete viaria cittadina. I diffusi cedimenti strutturali, gli allagamenti e la grave precarietà del manto stradale rappresentano oggi una criticità non più procrastinabile, che mina quotidianamente la sicurezza di automobilisti, pedoni e mezzi di trasporto pubblico.

Per tali ragioni, attraverso un’apposita mozione consiliare, che fa seguito e rafforza l’interrogazione già depositata dall’opposizione lo scorso 7 aprile, chiediamo al Consiglio comunale di compiere un atto di responsabilità istituzionale. La nostra proposta è netta prevedendo di vincolare formalmente i fondi recuperati da questa operazione finanziaria a un piano straordinario di rifacimento e messa in sicurezza delle strade di Brindisi. Occorre superare in via definitiva la prassi dei ripristini temporanei a freddo, inefficaci e dispendiosi, per avviare una programmazione strutturale che includa anche la necessaria manutenzione dei marciapiedi.

Garantire l’incolumità pubblica e la stabilità delle infrastrutture è un dovere primario che deve unire le forze politiche. Auspichiamo che la maggioranza di centrodestra converga e accolga questa proposta costruttiva, dimostrando la volontà di trasformare un onere finanziario futuro in un investimento tangibile per la sicurezza attuale della nostra comunità.

I consiglieri comunali di centrosinistra in Consiglio comunale

Cannalire, Rachiero, Rossi, Carbonella, Fusco, Aggiano, Strippoli, D’Onofrio, Antonino A.